تجمع الناصرة: ندعو لانتخابات تضع الناصرة وأهلها في المقدمة

أكد التجمع أن "الناصرة تستحق قيادة تعمل على توحيد البلد، كبح الاستقطاب، الاستثمار بالإنسان ومواجهة العنف والجريمة وإعادة الأمن الشخصي والعام للمدينة وأهلها ضمن رؤيا واضحة وصريحة تنطلق من تصعيد النضال ضد الشرطة والحكومة وكل من لا يعمل على مواجهتها".

أكد التجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة، اليوم الخميس، على "أهمية إدارة المنافسة الانتخابية في الناصرة بما يليق بها، والسعي للحفاظ على مصلحة الناصرة وأهلها، والتي تتمثل بوضع الناس وقضاياهم في المقدمة، وتقويض العنف والجريمة، والاستثمار في مشروع بناء الإنسان، والعمل على استنهاض الهمم من أجل الحفاظ على المدينة ومستقبل شبابها وأهلها".

ودعا التجمع لـ"حراك انتخابي مسؤول، ويؤكد على أن الناصرة تحتاج تغيير واسع وشامل لتطوير المدينة. وفي رغبة منا لبناء أفق جديد يعمل على توحيد الناصرة ويمنع الاستقطاب رأينا أن مطلب الساعة هو بناء تحالف سياسي واسع، تيار جدي ومتنوع يلبي تطلعات الناس ويكبح الاستقطاب، بحيث أنه وضمن الحالة الراهنة، لم تكن القضية أن يخوض التجمع الانتخابات وحده وأن يحظى بتمثيلٍ في المجلس البلدي، إنما خوضها بتحالف قوى واسع من شأنه تغيير المناخ الاجتماعي والسياسيّ في المدينة، كتيار جدي ومعبّر لما تطمح اليه غالبية أهل البلد".

وأضاف أنه "وفقا للظروف الحالية والوضع القائم، ورغم المحاولات العديدة مع قوى سياسية مختلفة في المدينة إلا أن هذ الخيار لم يثمر. بناء عليه، فقد قررنا عدم خوض الانتخابات البلدية الحالية والتفرغ لبناء هذا البديل، ومنذ الآن ندعو كل من يؤمن بهذا التوجه للانضمام، المثابرة والعمل على بناء هذا التيار".

وختم التجمع بالقول إن "الناصرة تستحق قيادة تعمل على توحيد البلد، كبح الاستقطاب، الاستثمار بالإنسان ومواجهة العنف والجريمة وإعادة الأمن الشخصي والعام للمدينة وأهلها ضمن رؤيا واضحة وصريحة تنطلق من تصعيد النضال ضد الشرطة والحكومة وكل من لا يعمل على مواجهتها".