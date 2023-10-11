توقعات بتأجيل انتخابات السلطات المحلية بسبب "طوفان الأقصى"

من المتوقع أن يتم تأجيل انتخابات السلطات المحلية في البلاد التي تقرر إجراؤها، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك في أعقاب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" والتصعيد في الأوضاع الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة بأنه سيتم تأجيل إجراء انتخابات السلطات المحلية في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يجري التحضير لإقرار تأجيل إجراء انتخابات السلطات المحلية في أروقة الحكومة الإسرائيلية والكنيست.

ويتزامن هذا مع تكثيف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة في مستوطنات "غلاف غزة" وعسقلان وسديروت.

وبلغ عدد الشهداء في اليوم الخامس للعدوان الإسرائيلي 950 فلسطينيا، بينهم 260 طفلا و230 سيدة، إضافة إلى إصابة 5000 مواطن بجروح متفاوتة، فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1200 ونحو 3 آلاف جريح.