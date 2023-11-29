الهيئة المشتركة للكتل الطلابية: بالنضال الجماعي تمت إعادة الطلاب في كلية نتانيا إلى مساكنهم

"العمل الجماعي والمهني والنضال والمثابرة يحفظ حقنا وحق طلابنا في المسكن وتوفير الأمن والأمان والتعليم، والاستمرار بهذه الجهود له أن يعزز من قوة الطلاب في مختلف الجامعات والكليات ويتصدى لأي محاولات تستهدف طلابنا العرب..."

أصدرت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية في المعاهد العليا المنبثقة عن الهيئة العربية للطوارئ، بيانًا ظهر اليوم، الأربعاء، حول الطلاب العرب في كلية نتانيا الذين تم منعهم من العودة إلى المساكن الطلابية بعد حادثة الاعتداء عليهم التي حصلت قبل حوالي شهر من اليوم في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والذي على إثره تم |إعلام الطلاب العرب بشكل غير قانوني على منعهم من العودة إلى المساكن وهو ما استهدف الطلاب العرب بشكل خاص دون اليهود لاعتبارات عنصرية".

وجاء في بيان الهيئة الطلابية المشتركة إن "هذه الإجراءات، تبعها نضال مكثف خاضه الطلاب بالتنسيق مع الهيئة الطلابية المشتركة ونضال إعلامي وحقوقي ودولي للضغط على الكلية في هذا الصدد ووقف هذه الإجراءات العنصرية التي تأتي كبديل عن محاسبة العنصريين والمعتدين الذين هتفوا ‘الموت للعرب‘ وحاولوا الاعتداء الجسدي على الطلاب بل وتستهدف الضحية ومن ثم الاعتداء عليهم فقط لكونهم عربًا، حيث تم تنظم الطلاب في نتانيا تحت مظلة الهيئة المشتركة والعمل بشكل جماعي ومهني على مدار هذه الفترة".

بدأت الكلية وإدارة المساكن لشركة "إيستا" منذ أسبوعين باستعادة الطلاب وإعطائهم الحق في العودة للمساكن، واليوم ثبت ذلك من خلال قرار لمحكمة الصلح في نتانيا بعد تقديم دعوى قضائية من قبل المحامي نايف زيدان بالتعاون مع مركز مساواة والمحامية عليا زعبي.

وعبرت الهيئة الطلابية عن "اعتزازها بكافة الجهود التي بذلت سواء بالمرافقة وبالمرافعة عن الطلاب سواء في المحكمة من خلال المحامي نايف زيدان الذي تابع مع الطلاب منذ بداية القرار وبالتعاون مع مركز مساواة والمحامية عاليا زعبي كما ومن خلال لجان الطاعة للطلاب التي رافقنا فيها مؤسسة الميزان من خلال المحامي مصطفى محاجنة ومركز عدالة من خلال المحامية سلام ارشيد".

واختتم البيان بأن "العمل الجماعي والمهني والنضال والمثابرة يحفظ حقنا وحق طلابنا في المسكن وتوفير الأمن والأمان والتعليم، والاستمرار بهذه الجهود له أن يعزز من قوة الطلاب في مختلف الجامعات والكليات ويتصدى لأي محاولات تستهدف طلابنا العرب في ظل حملة التحريض المستمرة عليهم، وهو ما سيكون من خلال خطوات أخرى سنقوم بها في الأيام القريبة القادمة لضمان أمن وأمان الطلاب في افتتاح السنة الدراسية المرتقبة في الكليات والجامعات".