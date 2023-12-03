التجمع: منصور عباس يعبث بالقضية الفلسطينية ويخدم دعاية الحرب الإسرائيلية

حذر التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، من تصريحات النائب منصور عباس الأخيرة التي "تجرّم مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة وتساوي بين الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وبين الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في العدوان على قطاع غزة عبر القصف والتهجير وإعلان مسبق بعدم وجود أبرياء أو مدنيين بين صفوف الفلسطينيين".

وأضاف بيان التجمع أن "التصريحات الخطيرة المستمرة للنائب منصور عباس وتشويه حقوق الشعب الفلسطيني في رفض الاحتلال والحصار والتهجير، هي عبث بالقضية الفلسطينية وثوابتها وضرب لمطلب الحرية والعدالة والمساواة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقله ذات سيادة، خاصة عندما تصدر هذه التصريحات من سياسي عربي في وسائل إعلام أجنبية، ضمن جهود دعاية الحرب الإسرائيلية وإعلان إسرائيل تجديد العدوان على قطاع غزة، وتندرج تصريحاته هذه ضمن محاولات هذا النهج إرضاء الجلاد على حساب حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني".

ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أن "الفلسطينيين في الداخل يصرون على التمسك بهويتهم الفلسطينية وحقوقهم المدنية الكاملة كمواطنين متساوين، وأن القمع الإسرائيلي لحرية التعبير والتظاهر والتضييقات في أماكن العمل والجامعات لم ولن يثني شعبنا عن تمسكه بحقوقه العادلة أو التنازل عن الهوية والثوابت من أجل إرضاء اليمين المتطرف والانخراط في الرواية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا".

وكان قد صرّح منصور عباس لـ"CNN" إن القوة المسلحة للفصائل الفلسطينية جلبت الدمار لقطاع غزة ويجب الاحتكام للسياسة السلمية، وعلى الفصائل الفلسطينية التنازل عن سلاح المقاومة.