اللجنة القطرية: ميزانية الدولة 2024 تشكل ضررا حادا وجسيما للمجتمع العربي

صرحت اللجنة القطرية أن "قرار الحكومة الذي اتخذ خلافًا لتوصيات الجهات المهنية المعنية في ما يتعلق بميزانية المجتمع العربي، هو في الواقع قرار من الحكومة بالتخلي عن المجتمع العربي؛ القرار يعبر عن عدم مسؤولية الحكومة وغياب الرؤية الإستراتيجية".

وصفت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مصادقة الحكومة على ميزانية العام 2024 بأنه "قرار غير مسؤول"، مؤكدة أنه "سنناضل ضده في الكنيست".

وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بيانا علقت فيه على ميزانية الدولة للعام 2024 التي صادقت عليها الحكومة، مساء أمس الإثنين، أوضحت فيه أن "قرار الحكومة الذي اتخذ خلافًا لتوصيات الجهات المهنية المعنية في ما يتعلق بميزانية المجتمع العربي، هو في الواقع قرار من الحكومة بالتخلي عن المجتمع العربي؛ القرار يعبر عن عدم مسؤولية الحكومة وغياب الرؤية الإستراتيجية لديها، كما أنه يشكل ضررا حادا وجسيما للمجتمع العربي".

وشددت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على أنها "ستضغط على أعضاء الكنيست لدفعهم إلى تغيير القرار السيئ الذي اتخذته الحكومة، وسنركز جهودنا على هذه المسألة في الأسابيع المقبلة".