جولات ولقاءات للتجمع في في الطيبة والطيرة وكفر قاسم

شارك في الزيارات رئيس التجمّع، سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، وعضوا المكتب السياسي المحامي رياض جمال محاميد، وحسني سلطاني، وأعضاء اللجنة المركزية المحامي فؤاد سلطاني، وجمال دقة، ود. وليد قعدان، وعدد من أعضاء فروع التجمع.

نظّم التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ جولات تنظيمية وحلقات سياسية في مدن الطيبة، والطيرة، وكفر قاسم، أمس السبت، ضمن سلسلة برامج تنظيمية وسياسية يعقدها في مختلف أنحاء المجتمع العربي.

وهذه الجولة السادسة من الزيارات البيتية لشخصيات مجتمعية، إذ زارت قيادات من التجمع عدد من الشخصيات والأُسر، والالتقاء مع العشرات من أصدقاء وأعضاء من دوائر التجمّع والحركة الوطنية، وفقا لقرار المكتب السياسي للتجمع.

واختتمت جولة الزيارات في المدن الثلاث في منطقة المثلث بندوتين وحوار سياسي، بحضور العشرات في مقر التجمّع بالطيرة، وفي منزل د. ماجد عيسى في كفر قاسم، حول الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها على فلسطينيي الداخل.

وشارك في الزيارات رئيس التجمّع، سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، وعضوا المكتب السياسي المحامي رياض جمال محاميد، وحسني سلطاني، وأعضاء اللجنة المركزية المحامي فؤاد سلطاني، وجمال دقة، ود. وليد قعدان، وعدد من أعضاء فروع التجمع في الطيرة، والطيبة، وكفر قاسم.

وأكد نائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، أن "الزيارات المقبلة ستكون يوم الخميس المقبل، ستتم زيارة شخصيات مجتمعية في طمرة، ويوم الجمعة ستتم زيارة شخصيات مجتمعية في رهط، ويوم السبت ستتم زيارة شخصيات مجتمعية في الناصرة. ويوم السبت الموافق 17.02.2024 ستتم زيارة شخصيات مجتمعية في مجد الكروم، ويوم الجمعة 23.02.2024 ستتم زيارة شخصيات مجتمعية في اللد".

وأثنى على "المحامي رياض جمال محاميد الذي يقوم بترتيب الزيارات في كافة مدن وقرى مجتمعنا العربي".