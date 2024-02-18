التجمع يعقد اجتماعا للانتخابات المحلية في جديدة المكر

خلال كلمته شدد أبو شحادة على "أهمية التنظيم المحلي من أجل مواجهة سياسات كم الأفواه والعنصرية ضد أبناء شعبنا في الداخل ولوقف حرب الإبادة في غزة".

عقد التجمع الوطني الديمقراطي في جديدة المكر، مساء أمس السبت، اجتماعا سياسيا انتخابيا بحضور المئات، وبحضور مرشحي القائمة، مروان ميعاري ورافع بصل ورفعت قيس، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام يوسف طاطور، ومسؤول ملف العمل البلدي، عز الدين حوراني بدران.

افتتح الاجتماع مسؤول منطقة الجليل الغربي، محاسن قيس، قائلا إن "المأساة كبيرة والمعاناة أكبر، لكننا مضطرون للاستمرار بمسيرة العطاء وخدمة أبناء جديدة المكر"، تلاه الدكتور سهيل ميعاري بكلمة ترحيبية بالحضور.

وخلال كلمته شدد أبو شحادة على "أهمية التنظيم المحلي من أجل مواجهة سياسات كم الأفواه والعنصرية ضد أبناء شعبنا في الداخل ولوقف حرب الإبادة في غزة".

وذكر أبو شحادة أن "إسرائيل تحاول نزع انتمائنا الوطني لشعبنا من خلال محاولات تعزيز العائلية والحمائلية وتمكين عصابات الإجرام وغلغلتها في كل مناحي الحياة؛ وعلى رأسها السلطات المحلية، ولذلك نرى علينا لزاما في هذه الظروف بالذات خوض الانتخابات من أجل منع هذه السياسات ووضع حد لها".

وقال رئيس قائمة التجمع في جديدة المكر، مروان ميعاري، "إننا مقبلون على مرحلة صعبة خاصة في ظل هذه الحكومة التي ستصعد من وحشيتها وسياساتها العنصرية ضدنا، وأن اختيار ممثلين في السلطات المحلية يحملون الفكر السياسي والطرح الوطني مهم لمواجهة هذه السياسات".

واعتبر المرشح الثاني في القائمة، رافع بصل، أن "عمل السلطات المحلية السياسي الخدماتي أساسي اليوم من أجل المحافظة على أبناء شعبنا، وأنه علينا الموازنة بين الهم الجماعي القومي والهم اليومي، وأن عمل السلطات المحلية لا يقتصر على الميزانيات، بل يجب أن يكون مصحوبا بثقافة العمل الوطني وحمل الهم الجماعي".