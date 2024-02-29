التجمع ينجح في كافة المواقع التي نافس فيها ويعزز من تمثيله بانتخابات السلطات المحلية

نجحت قوائم التجمع في كل من: حيفا، مجد الكروم، الطيرة، كفر كنا، عرابة، الجديدة - المكر، وسخنين. وفي قوائم تحالفية في: رهط، أبو غوش، أم الفحم، ترشيحا، ونوف هجليل.

حقق التجمع الوطني الديمقراطي إنجازًا غير مسبوق في انتخابات السلطات المحلية التي أجريت، أول من أمس الثلاثاء، إذ حظي بتمثيل في عضوية السلطات المحلية في كل موقع خاضه من المواقع الـ12 التي نافس فيها، معتبرًا أن "هذه الثقة التي منحها لنا أبناء شعبنا غالية ومسؤولية وأمانة ينبغي عليه المحافظة عليها وتعزيزها وحملها والعمل من أجل المصلحة العامة وتقدم كل قرية ومدينة، وهي إعلان تجديد الثقة بالأحزاب السياسية والوطنية".

وتمكن التجمع من تحصيل التمثيل بقوائمه في كل من: حيفا، مجد الكروم، الطيرة، كفر كنا، عرابة، الجديدة - المكر، وسخنين. وفي قوائم تحالفية في: رهط، أبو غوش، أم الفحم، ترشيحا، ونوف هجليل.

وأكد التجمع أن الانتخابات المحلية هي جزء من مشروعه السياسي والوطني ورؤيته الإستراتيجية "لخدمة أبناء شعبنا في الداخل وربط همهم القومي بالهم اليومي، وأن النجاح في كل هذه المواقع إعادة الثقة بالأحزاب الوطنية بغض النظر عن وجودها تحت الأضواء في الكنيست أو خارجها. وهذا يأتي ضمن خطة إستراتيجية للعمل على الجيل الناشئ من خلال التربية والتعليم والثقافة عمومًا، والتربية الوطنية على وجه الخصوص، وبرامج يتم إشراك الطلاب فيها، وهذه إستراتيجية عملنا للأمد البعيد".

وأكد التجمع أن "هذا النجاح جاء على الرغم من الظروف الصعبة وحرب إبادة يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة وهجمة عنصرية مسعورة في الداخل من قبل حكومة الحرب، تعتبر هذه النتائج إنجازا كبيرا للحزب".

وقال مركز العمل البلدي في التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين حوراني بدران، والذي رافق القوائم والمرشحين التجمعيين، إن "هذا إنجاز للحزب جميعًا وللعمل الجماعي والطاقات الجبارة التي بذلها الرفاق والرفيقات كل من موقعه. رغم الغصة والألم بسبب ما يتعرض له أبناء شعبنا في غزة من مجازر وحرب إبادة، أشعر بالرضا عن هذا الإنجاز وأراه خطوة على طريق مشروع التجمع الوطني والوحدوي الجامع، الذي يربط هم المواطنين اليومي وحاجتهم الأساسية للخدمات من قبل السلطات المحلية، مع الهم الجماعي والقومي والحاجة لتعزيز الهوية والانتماء".