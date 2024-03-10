نتائج الجولة الثانية لانتخابات السلطات العربية

أُغلقت صناديق الاقتراع عند العاشرة من مساء الأحد، في 35 بلدة في كافة أنحاء البلاد، لم تحسم فيها الانتخابات في الجولة الأولى التي جرت في السابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري. وعلى مدار اليوم، سُجلت نسب تصويت منخفضة في معظم

أُجريت الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 19 سلطة عربية، بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، دون أن يتجاوز أي منهما نسبة الحسم 40%.

وأُغلقت صناديق الاقتراع عند العاشرة من مساء الأحد، في 35 بلدة في كافة أنحاء البلاد، لم تحسم فيها الانتخابات في الجولة الأولى التي جرت في السابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري. وعلى مدار اليوم، سُجلت نسب تصويت منخفضة في معظم البلدات.

وبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في البلدات التي تشهد الجولة الثانية 992866 ناخبا، يدلون بأصواتهم في نحو 2083 صندوق اقتراع.

وانتُخب عز الدين أمارة بكفر كنا وعبد الفتاح حسن بالمشهد.

وفي النقب، انتُخب سلامة أبو عديسان رئيسا لواحة الصحراء، فيما انتُخب جبر أبو كف رئسا لمجلس القيصوم.

والبلدات التي أُجريت فيها الجولة الثانية من الانتخابات لرئاسة السلطات المحلية هي: عرابة البطوف بين عمر نصار وأحمد نصار، البعنة بين علي خليل وإبراهيم حصارمة، دير الأسد بين أحمد ذباح ورياض أسدي، كفر كنا (تناوب بين عز الدين أمارة ويوسف بين وسام نبواني وحسام كبيشة، شعب بين محمود بقاعي وأسامة أبو ضعوف، جت المثلث بين حسام وتد وأشرف حندقلو، عارة عرعرة بين نزار أبو عقل ونادر يونس، اللقية بين عامر الصانع وشريف الأسد، أبو غوش بين كاظم إبراهيم وسليم جبر، القيصوم بين جبر أبو كف ومصلح أبو عصا، بستان المرج بين أحمد زعبي وإسماعيل زعبي، بسمة طبعون بين منير زبيدات وسامر زبيدات، الزرازير بين عاطف غريفات وحسن الهيب، واحة الصحراء بين إبراهيم الهواشلة وعديسان سلامة، وبقعاثا في الجولان وليم أبو عواد وعباس أو عواد.

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