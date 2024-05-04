بدأ عملية انتخاب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

يتنافس على منصب الرئيس الجديد كل من رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس بلدية، أم الفحم، د. سمير محاميد.

بدأ ظهر اليوم السبت، الاجتماع العام لرؤساء السلطات المحلية العربية، وفيه سيتم انتخاب رئيس جديد للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، خلفا لرئيسها الحالي المحامي، مضر يونس، رئيس المجلس المحلي في عرعرة.

ويتنافس على منصب الرئيس الجديد كل من رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس بلدية، أم الفحم، د. سمير محاميد.

وقد انطلقت عملية الاقتراع عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وتستمر حتى الساعة الرابعة، حيث ستعلن النتيجة عند الساعة الرابعة والنصف.

كما يجري اليوم التصويت على انتخاب سكرتير اللجنة القطرية والناطق بلسانها وأمين صندوق اللجنة، ويتنافس على كل من هذه المناصب عدد من المرشحين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بالانتخابات ممثلون عن المدن المختلطة والمجالس الإقليمية.

وتتكون لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من: نادر طه، رئيس اللجنة ورئيس المجلس المحلي كابول، فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع، وطلب أبو عرار، رئيس المجلس المحلي عرعرة النقب، أحمد سواعد، نائب وقائم بأعمال رئيس المجلس الإقليمي مسغاف، ورائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، ونضال الحاج، رئيس المجلس المحلي وكوكب أبو الهيجا، وموسى أبو رومي، رئيس بلدية طمرة، وأشرف نعيم، نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحا، هيثم طه، رئيس بلدية كفر قاسم؛ ويرافقهم مدير عام اللجنة القطرية، المحامي أمير بشارات.

يتكون المجلس العام من 66 رئيسًا للسلطات المحلية العربية، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء منتخبين من المواطنين العرب في المدن التاريخية والساحلية والقرى العربية في المجالس الإقليمية.

وتُمثل المناطق المذكورة لأول مرة من خلال أربعة أعضاء ضمن سكرتارية اللجنة القطرية، ثلاثة أعضاء من المدن التاريخية والمختلطة وممثل عن القرى العربية في المجالس الإقليمية.