التجمع يدين مجزرة مواصي خانيونس: استمرار الجرائم الإسرائيلية يهدف لإعاقة وقف الحرب

دعا التجمع إلى تعزيز النضال ضد حرب الإبادة المستمرة، واستمرار كافة وسائل الضغط المحلي والدولي على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي لوقف المجازر والحصار في غزة وانتهاكها لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

أدان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في بيان اليوم، السبت، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس وقصفه خيام النازحين في المواصي، التي خلفت مئات الشهداء والجرحى الأبرياء والعزل تحت ذريعة اغتيال قيادات لحركة حماس.

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وأكّد التجمّع أن "هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا تطبيق لرغبة الانتقام من المدنيين عند قيادات ووزراء حكومة إسرائيل وتبديد أي إمكانية لاتفاق وقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين".

وأضاف أن "هذه المجازر المتواصلة تؤكد أن الدموية وأدوات الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني هي التي تقود وتوجِّه وزراء حكومة إسرائيل، وهذا ما يدفع لإلغاء الإمكانية وتبديد كافة الجهود للتوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وأن نتنياهو تقوده مصالحه الشخصية والذاتية وهو رهينة بأيدي سموتريتش وبن غفير وأقطاب اليمين الفاشي في حكومة إسرائيل".

ودعا التجمع إلى تعزيز النضال ضد حرب الإبادة المستمرة، واستمرار كافة وسائل الضغط المحلي والدولي على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي لوقف المجازر والحصار في غزة وانتهاكها لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشددا على أهمية بناء إستراتيجية نضالية فلسطينية موحدة تؤدي إلى إنهاء الانقسام المقيت وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ونيل حقوق شعبنا المشروعة بالحريّة والاستقلال؛ حسبما ورد في البيان.