منظمة يمينية متطرفة تحرّض على بلدية الطيبة لاستقبالها فعالية تطالب بوقف الحرب

دعت منظمة "بتسلمو" في مكتوب أرسل إلى "مفعال هبايس" بإيقاف التمويل للقاعات الرياضية التي تمولها، وإلى إيقاف أي تمويل لبلدية الطيبة، وإغلاق القاعات حتى تتخذ البلدية موقفها من اللقاء.

حرضت جمعية "بتسيلمو" اليمينية المتطرفة على بلدية الطيبة، يوم أمس الخميس٫ بسبب لقاء تحدث عن العدوان الإسرائيلي على قطاع الغزة، الذي عقد السبت الماضي في القاعة الرياضية الجنوبية، بمشاركة ناشطين وجمعيات، تحت عنوان "شهادات من الحرب"٫ بذريعة أن اللقاء يحرض على "الإرهاب".

ودعت منظمة "بتسلمو" في مكتوب أرسل إلى "مفعال هبايس" بإيقاف التمويل للقاعات الرياضية التي تمولها، وإلى إيقاف أي تمويل لبلدية الطيبة، وإغلاق القاعات حتى تتخذ البلدية موقفها من اللقاء.

ولم يكن هذا التحريض الأول التي تقوم بها منظمة "بتسلمو" اليمينية المتطرفة ضد بلدية عربية، فمنذ السابع من أكتوبر حرّضت المنظمة على بلدية باقة الغربية، وعلى جمعيات في حيفا بسبب موقفهم الرافض للحرب على قطاع غزة.

وشهد اللقاء، يوم السبت الماضي، في مدينة الطيبة، شهادات من عدة جهات مختلفة عن الماساة التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب، لا سيما في النظام الصحي والطبي، والبنية التحتية، كذلك شهادات من جنود إسرائيليين استهدفوا مدنيين بصورة متعمدة داخل قطاع غزة.

وادعت منظمة "بتسلمو" أن اللقاء كان عبارة عن حملة سياسية للمنظمات التي شاركت فيه، أنه شهد بالإضافة التحريض على "الإرهاب"، وأن فقرات اللقاء كانت تحمل تحريضا على الجنود بشكل خاص.

وردت بلية الطيبة على المكتوب لـ"عرب 48" أننا "نرى بالرسالة ملاحقة سياسية لا إلا. الحدث شارك به يهود وعرب ويرمي إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام، ونستغرب أن هناك من يعارض هذا المطلب الإنساني. بلدية الطيبة ليست من منظمي الحدث، ولكنها وفرت القاعة لهم، كجزء من التزاماتها".