التجمع: المؤسسة الإسرائيلية تحارب المجتمع العربي بتغذية الجريمة فيه

التجمع: "بن غفير وشرطته والمؤسسة الإسرائيلية كاملة هي التي تمتنع عن ملاحقة المجرمين في الوقت الذي تشد فيه من قبضتها الفاشية تجاه النشاط السياسي".

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي مساء الخميس، بيانا إثر الجريمة الفظيعة في مدينة الرملة بتفخيخ سيارة ومقتل امرأة وطفلتها وطفل وفتاة وإصابة عدد من الأشخاص في وسط المدينة وفي وضح النهار.

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وأكد التجمع أنه "بات واضحا أكثر من أي وقت سابق بأن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تغذي الجريمة والمجرمين وتمنحهم شبكة الأمان للعمل في المجتمع العربي، ليستمروا في ارتكاب الجرائم والقتل وهدر الدم العربي دون رادع وحسيب، بل وتفيد مؤشرات عدة بأنها تحدد لهؤلاء حدودا واضحة ما يحول دون اقترابهم من المجتمع اليهودي".

وأضاف أن "الحرب على شعبنا في جميع أماكن تواجده ما زالت مستمرة، إلا أن الحرب على المجتمع الفلسطيني في الداخل تأخذ شكلا مختلفا بتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية على مدار عقود من الزمن مع الإجرام المنظم، ليعيث فسادا في المجتمع العربي وليستمر المجرمين في عمليات القتل والجرائم بحق مجتمعهم، وتدعي أنها لا تستطيع الوصول إليهم في الوقت الذي تستطيع استهداف شاحنات أسلحة في السودان واليمن وطهران".

وقال التجمع في بيانه، إن "وصول قيادات الشرطة والوزير المدان بدعم الإرهاب والتحريض على العنصرية بن غفير، إلى مكان الجريمة ليس إلا تمثيلية هدفها الاستعراض الإعلامي ولا تعبر إلا عن شخصيته المريضة التي ترقص على دماء الضحايا لتكسب سياسيا وإعلاميا، إذ أن بن غفير وشرطته والمؤسسة الإسرائيلية كاملة هي التي تمتنع عن ملاحقة المجرمين في الوقت الذي تشد فيه من قبضتها الفاشية تجاه النشاط السياسي".

ويرى التجمع أن انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وبهذا الشكل بعد العام 2000 لم يكن صدفة، بل جزء من مخطط تغذيه السلطة لتفتيت المجتمع العربي من الداخل وتفكيكه مجتمعيا وضرب مقومات صموده؛ حسبما جاء في البيان.