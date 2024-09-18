لجنة المتابعة واللجان الشعبية تدعو لإنجاح الإضراب العام في الأول من أكتوبر

أكد مُركّز اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، على "أهمية الالتزام بالإضراب والمشاركة في المسيرة التي ستعقد في مدينة عرابة".

دعت اللجان الشعبية ومُركّزها في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، إلى "إنجاح الإضراب العام في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، في ذكرى انتفاضة الأقصى وضد حرب الإبادة والقمع وتزايد العنف والجريمة والفاشية والعنصرية والوحشية الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني"، كما دعت إلى "التحشيد وحضور المسيرة المركزية التي ستقام في هذا اليوم، بدعوة من لجنة المتابعة وكل الأطر الفاعلة".

وجاءت الدعوة بعد اجتماع لجنة تركيز اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الذي عقد تحضيرًا للإضراب العام في الأول من أكتوبر، والذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمناسبة الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى، "احتجاجًا على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، وهدم المنازل العربية، والتنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأكد مُركّز اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، على "أهمية الالتزام بالإضراب والمشاركة في المسيرة التي ستعقد في مدينة عرابة"، قائلًا إنه "واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 11 شهرًا والتي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 40 ألف شهيد، والتنكيل بالأسرى في السجون والمعتقلات التي باتت أقرب إلى مسالخ بشرية منها إلى سجون، وتفشي العنف والجريمة وفوضى السلاح بتواطؤ من شرطة إسرائيل وأجهزتها الأمنية والقضائية التي تغذي هذه الظاهرة ولا تعمل على اجتثاثها".