انتخاب سكرتارية تجمع حيفا: نحو تعزيز العمل الوطني والاجتماعي في المدينة

انتخب لسكرتارية الفرع كل من أسعد حداد، وأمنية زعبي، وجورج شحادة، ووائل جريس، ووليد خميس، وروجيه مطانس، ود. سرور عبود، ووسام علي صالح، ود. نسرين شحادة، وماري شليوط. كما تشكّلت لجنة مراقبة الفرع من رياض غنطوس ويسار ميعاري.

عقد التجمع الوطني الديمقراطي في حيفا اجتماعًا تنظيميًا تخلّلته انتخابات سكرتارية الفرع، وذلك ضمن رؤية التجمع وخطته الإستراتيجية الهادفة إلى مأسسة الفروع وتطوير العمل الحزبي والتنظيمي على المستويين المحلي والقطري.

افتتح الاجتماع، أول من أمس، سكرتير الفرع، الأستاذ نزار زهرة (أبو بلال)، الذي قدّم تقريرًا مفصّلًا حول المرحلة الأخيرة من عمل الفرع، مشيرًا إلى "الجهود التنظيمية البارزة التي شكّلت نقلة نوعية في مستوى النشاط داخل المدينة".

وأوضح أن "هذه الجهود أسهمت بشكل رئيسي في إعادة التجمع إلى بلدية حيفا، محقّقًا إنجازًا تاريخيًا يعكس دور الحزب في تعزيز حضوره الاجتماعي والسياسي والوطني". كما أكد على "دور الأستاذ شربل دكور، ممثل التجمع في بلدية حيفا، في حمل قضايا أهالي المدينة".

بدوره، قدّم الأستاذ شربل دكور تقريرًا حول العمل البلدي، مشددًا على "أهمية الدور المهني والفعّال الذي يقوم به التجمع في مختلف لجان البلدية".

وأشار إلى "ضرورة إشراك المهنيين والمؤثرين من أبناء المدينة في صياغة السياسات البلدية بما يخدم مصلحة المجتمع العربي في حيفا".

من جهته، عرض نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، تقريرًا سياسيًا وتنظيميًا تناول فيه التطورات الراهنة، مؤكدًا على "ضرورة وقف الحرب المستمرة على أهلنا في غزة، وإنهاء الجرائم والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا هناك".

كما شدّد طاطور على "أهمية الخطة التنظيمية للحزب في تعزيز العمل الميداني وبناء قاعدة شعبية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في الداخل".

وفي مداخلته، أكد عضو المكتب السياسي للتجمع، بكر عواودة، أن "المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة، مما يُحتّم علينا العمل لحماية مجتمعنا وتمكينه من خلال بناء المؤسسات، وتضافر الجهود والخبرات، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لصون البقاء وتطوير الأدوات لدى أبناء وبنات مجتمعنا".

تخلّل الاجتماع نقاش مفتوح ومداخلات عديدة من أعضاء الفرع بهدف تطوير آليات العمل للمرحلة المقبلة، حيث تم توزيع المهام بين الأعضاء.

واختُتم الاجتماع بإجراء انتخابات لسكرتارية الفرع، والتي أسفرت عن انتخاب كل من أسعد حداد، وأمنية زعبي، وجورج شحادة، ووائل جريس، ووليد خميس، وروجيه مطانس، ود. سرور عبود، ووسام علي صالح، ود. نسرين شحادة، وماري شليوط. كما تشكّلت لجنة مراقبة الفرع من رياض غنطوس ويسار ميعاري.

ومن الجدير بالذكر أن السكرتارية ستجتمع الأسبوع المقبل لانتخاب سكرتير من بين أعضائها.