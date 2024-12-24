"موقفه داعم للحرب على غزة".. ردود فعل رافضة لاستقبال هرتسوغ بكفر ياسيف

أثارت زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لبلدة كفر ياسيف، مساء اليوم، ردود فعل رافضة لها وداعية لعدم استقباله بسبب مواقفه الداعمة للحرب على غزة، في حين قال رئيس المجلس، عصام شحادة، إن "الحرب واستمرارها ليس لها علاقة بالزيارة".

أثار إعلان مجلس كفر ياسيف المحلي عن استقبال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء، في البلدة ردود فعل رافضة للزيارة وداعية لعدم استقباله بسبب مواقفه الداعمة للحرب على غزة.

وتأتي الزيارة للتهنئة والاحتفال عشية عيد الميلاد المجيد، على الرغم من اقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة منذ 14 شهرا.

وفي حديثه لـ"عرب 48" قال سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في كفر ياسيف، موفق بصل، إن "زيارة كهذه ممنوع أن تحدث في كفر ياسيف وممنوع استقباله. من يساهم في ذبح شعبنا واستمرار آلة الحرب لا يمكن أن يحتفل مع أهالي كفر ياسيف بالعيد".

موفق بصل

وأكمل بصل أنه "لم يكن هناك إعلان بخصوص الزيارة، وقد علمنا صدفة من جهات غير رسمية في البلدة. ولا نتصور أن يقول له أحد أهلا وسهلا إلا الذين دعوه".

وختم سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في كفر ياسيف حديثه بالقول إنه "لا أتوقع أن تكون هناك وقفة احتجاجية رافضة للزيارة خصوصا وأنها ليلة عيد وغالبية الأهالي يحتفلون في منازلهم، والرأي الرافض للزيارة سينعكس على عدم حضور الناس لاستقباله، وأتصور أن الغالبية العظمى من الناس ستعبّر عن موقفها الرافض للزيارة بعدم الحضور".

ومن جهته، قال سكرتير الجبهة في كفر ياسيف، نقولا ياور، لـ"عرب 48" إن "الطرح الأول على المجلس المحلي بخصوص الزيارة كان في 9.12.2024، وقد وافقنا حينها بسبب أن هناك إمكانية كبيرة لإلغاء الزيارة، لأنه في كثير من الأحيان يتم تحديد مواعيد لزيارة مسؤولين ولاحقا يتم تأجيلها أو إلغائها، لكن عندما تأكدت الزيارة يوم الأربعاء الماضي أظهرنا موقفنا الرافض لها في هذا التوقيت تحديدا وأننا لن نكون ضمن المستقبلين لهرتسوغ، وكان موقف بعض الرفاق أن يتم إصدار بيان واضح بخصوص موقف الجبهة والحزب الشيوعي".

نقولا ياور

وعن كون رئيس المجلس المحلي في كفر ياسيف يمثل الجبهة، بينما أصدرت الجبهة بيانا ضد الزيارة، قال ياور إن "رئيس المجلس هو رئيس للبلدة وليس للجبهة، وهو لا يمكن أن يمنع رئيس الدولة من الزيارة خصوصا وأن مكتب هرتسوغ هو من طلب هذه الزيارة في ليلة الميلاد".

وبدوره، قال رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي، عصام شحادة، لـ"عرب 48" إن "هناك بعض الأصوات الرافضة للزيارة والتي كانت قد وافقت عليها سابقا خلال جلسة المجلس البلدي عندما تم طرح الموضوع والتصويت عليه بموافقة 11 عضوا".

وعن توقيت الزيارة في ظل العدوان على غزة، قال شحادة إن "الحرب واستمرارها ليس لها علاقة بالزيارة. نحن نريد أن نقول ما هو وجعنا، نريد أن نطرح رسالتنا في مختلف القضايا، أريد أن أطرح وأطلب حل الدولتين والمزيد من عمل الشرطة بخصوص ملف الجريمة في المجتمع العربي، وأيضا موضوع الميزانيات المقتطعة من السلطات المحلية العربية".

عصام شحادة

وأضاف شحادة أن "كل هذه القضايا من المهم أن يتم طرحها حتى لو أننا نعلم استحالة تنفيذها حاليا خصوصا من قِبل هرتسوغ الذي تعتبر صلاحياته محدودة، لكن مهم جدا إيصال صوتنا والاستمرار في التعبير عن آرائنا".

وختم رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي حديثه بالقول إن "الزيارة ستكون للمجلس المحلي الساعة الرابعة من عصر اليوم، ولن يكون هناك أي مظاهر احتفال"؛ وعن امكانية تنظيم وقفة رافضة للزيارة قال شحادة إن "من يريد أن ينظم وقفة رافضة، له الحرية في هذا الرأي، ونحن نحترمه".