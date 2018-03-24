دير الأسد: مواطن يقدم على هدم منزله

أقدم مواطن من قرية دير الأسد، على هدم منزله الذي لا زال قيد البناء والواقع في منطقة نفوذ قرية البعنة.

وعلم أن صاحب المنزل قام بتشييد المنزل دون حصوله على التراخيص اللازمة.

وفي أعقاب ذلك، أصدر أمر هدم ضد المنزل، وفي المقابل رفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به صاحب المنزل، ما أجبره على هدم المنزل تفاديا للغرامات المالية التي قد تفرض عليه.

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، لـ"عرب 48"، إننا "نستنكر ونرفض أي عملية هدم وتضييق قد تطال جماهيرنا، ومن هنا إذ نطالب بتوسيع مسطحات بلداتنا العربية".

وأضاف "من هنا أناشد كافة المواطنين عدم البناء بدون تراخيص، وبدورنا نعمل كل ما بوسعنا على صعيد التخطيط والبناء ونحن على استعداد لاطلاع المواطنين على كافة الأمور".