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خضوع طاقم مكتب الرفاه الاجتماعي بمجد الكروم للحجر الصحيّ

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 23:37

خضوع طاقم مكتب الرفاه الاجتماعي بمجد الكروم للحجر الصحيّ
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن المجلس المحليّ في بلدة مجد الكروم، في بيان نشره مساء الثلاثاء، "دخول طاقم مكتب الرفاه الاجتماعي ومركز سوا، للحجر الصحي، بعد التأكد من إصابة إحدى الموظفات"، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال المجلس في بيانه، إن المُصابة، "هي الأخت (الموظّفة) إسراء خلايلة، من مدينة سخنين التي أجرت الفحص بعد شعورها بعوارض الفيروس وتأكدت من أن نتيجة الفحص موجبة (أي أن جسدها يحمل الفيروس)".

وذكر المجلس أن خلايلة "كانت قد شاركت في بداية الأسبوع (في) ورشة عمل أقيمت في مركز الشباب مع طاقم الرفاه الاجتماعي (بمجد الكروم)".

وجاء في بيان المجلس أنه "بعد تواصل الأخ (مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدة) مرعي خلايلة، مع وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي عُلم أنه يمكنهم الانتظار حتى تلقي رسالة من وزارة الصحة بالدخول للحجر الصحي".

وأضاف: "لكن من باب المسؤولية، قرر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية السيد مرعي خلايلة، بعد تشاوره مع رئيس المجلس المحلي، السيّد سليم صليبي، بدخول طاقم المكتب بالكامل للحجر الصحي حتى تاريخ 20.08.2020".

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية ازديادا بانتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الثلاثاء، إذ جرى تشخيص عشرات الإصابات الجديدة في عدة بلدات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مجد الكروم
#م مكتب الرفاه الاجتماعي
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي

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