3 إصابات في حادث طرق قرب الكابري

أصيب 3 أشخاص في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 89 بين مفرق كابري وجعتون في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن طواقم إطفاء وإنقاذ تلقت بلاغا عن حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 89 بين مفرق الكابري وجعتون.

وأضاف أن الطواقم خلصت عالقا من داخل إحدى السيارتين بمساعدة معدات خاصة، ثم نقلته إلى الطواقم الطبية، إذ وصفت حالته بالمتوسطة. وذكر أن الحادث أسفر عن 3 اصابات متوسطة.

وقدمت طواقم طبية من مركز "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.