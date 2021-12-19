العاصفة "كرمل" في طريقها للبلاد: الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

تراكمت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل استمرار تساقطها، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، قبيل وصول عاصفة "كرمل" شديدة البرودة إلى البلاد والمنطقة.

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ أن الثلوج التي تساقطت، الليلة الماضية، تراكمت بارتفاع 20 سم في الجزء العلوي من الجبل.

وأضافت أن ضبابا كثيفا يسود منطقة الجبل وتهب رياح شديدة، وتبلغ درجة الحرارة 1.5 -. كما أعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ عن فتحه أمام الزائرين دون جباية رسوم دخول، اليوم.

وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي أن تكون حالة الطقس، اليوم، مستقرة وغائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا، وتتأثر البلاد يوم غد، الإثنين، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، إذ تضرب البلاد عاصفة جديدة تحمل اسم "كرمل".