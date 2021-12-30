اتهام شاب من حورة على خلفية الهبة الشعبية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب أسامة الطلالقة (22 عاما) من قرية حورة بمنطقة النقب، على خلفية الهبة الشعبية التي جاءت نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة الإسرائيلية في شهر أيار/ مايو 2021.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الطلالقة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب "الإخلال بالنظام وتنفيذ عمل إرهابي بشكل خطير ورشق حجارة على مركبات خلال عملية 'حارس الأسوار' وغيرها من المخالفات".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم كان ضالعا برفقة آخرين في نصب حاجز، في ليلة 12 أيار/ مايو 2021، وإلقاء حجارة على سيارة قادها شخص عرف عن نفسه بأنه يهودي بعد اعتراض طريقه في مفرق حورة، وإضرام النار في إطارات على الشارع، ورشق دوريات شرطة ومركبات أخرى بالحجارة، ما أسفر عن أضرار، وذلك على خلفية قومية - عقائدية".

هذا، ويذكر أن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا ما يزيد عن ألفي شاب عربي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في أيار الماضي.