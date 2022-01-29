تصاعد المنحى الوبائي في الضفة الغربية المحتلة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدًا، وأن الإصابات المعلن عنها هي أقل بكثير مما هي على أرض الواقع.

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وجاءت تلك التصريحات لإذاعة صوت فلسطين عن لسان الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، وقال إن "اللجنة الوبائية سترفع توصياتها خلال الأسبوعين المقبلين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحالة الوبائية، كما أن نسبة الفحوصات الموجبة تصل ما بين 20%-35% من مجمل العينات التي يتم سحبها".

وأشار الشخرة إلى أن "موجة البرد التي تمر بها فلسطين خلال هذه الأيام وحتى الفترة القادمة، تعتبر ‘مريحة‘ لانتشار فيروس كورونا، وبالتالي تسجيل أعداد أكبر".

ولفت إلى أن 90% من المصابين بفيروس كورونا الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من الذين لم يتلقوا اللقاحات، فيما أن النسبة الباقية لمن تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين.

وقال الشخرة، إن هناك إصابات سجلت بين الأطفال، وبين طلبة المدارس، فيما يتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لإغلاق صفوف أو شعب يتم فيها رصد إصابات بالفيروس.

وعبر عن مخاوفه من ارتفاع نسبة الإدخال إلى المستشفيات، حيث أدخل خلال الأيام الماضية 105 حالات وبعضهم وضع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، محذرًا من أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات.

وناشد الشخرة، جمهور المواطنين إلى التوجه لمراكز الفحص المنتشرة في جميع محافظات الوطن، خاصة لمن يشعرون بأعراض الفيروس المُعلن عنها، لافتًا إلى أن مراكز الفحص ستعمل حتى السادسة مساءً.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن المنحنى الوبائي في صعود حاد، ويجب أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية هي سبيلنا لتخطي انتشار الفيروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة كما واجهنا سابقتها.

واستعرضت الكيلة خلال اجتماع موسع عقد اليوم السبت، في رام الله، الحالة الوبائية، ومجريات ملف التطعيم ضد كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتملة وبائيًا من حيث عدد الإصابات وآليات مواجهتها.

وقالت وزيرة الصحة، إن الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا يؤثر على جميع مؤسسات الوطن وعلى كافة أبناء شعبنا، مشددة على أن الحكومة لن تحرم مراكز العلاج الأهلية والخاصة من حقوقها المالية حال توافرها، ونحن جميعاً نقف صفًا واحدًا في مواجهة محاولات الاحتلال الابتزازية.

كما بحث الاجتماع خطط جهوزية مراكز العلاج الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، من حيث فتح أقسام كورونا وغرف العناية المكثفة لمرضى كوفيد - 19، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.

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