مقتل شاب في النقب

قُتل شاب عربي من النقب من جراء تعرضه لإطلاق نار في موقف للسيارات في مستوطنة "رعيم" المحاذية لقطاع غزة.

وأصيب شاب آخر بالعشرينيات من عمره في المكان وصفت بأنها متوسطة. وذكر طاقم الإسعاف من نجمة داود الحمراء أن طواقمه وأخرى من الجيش، أقرت وفاة شاب متأثرًا بجراحه الحرجة وعملت على تقديم العلاج للمصاب الثاني ومن ثم نقله لمشفى "سوروكا" في بئر السبع،

وذكر بيان الشرطة أنه "ورد بلاغ يفيد بحادثة إطلاق نار صوب مجموعة أشخاص من بدو النقب كانوا يمكثون في موقف سيارات في رعيم، وأصيبوا بجراح متفاوتة. الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، كما أن نائب قائد لواء النقب يشق طريقه لموقع الحادث".

وذكرت مصادر محلية أن شابا (27 عامًا) من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب قُتل خلال تخييمه مع أفراد من عائلته في موقف سيارات بلدة رعيمم في النقب.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.

وفي حادثة منفصلة، أصيب فتى يبلغ 15 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الجمعة. وجاء في التفاصيل، أن الفتى أصيب بإطلاق نار في القسم العلوي من جسده في منطقة الشل في الطيبة. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

ومساء الجمعة، أصيب شابان من كفر قرع وآخر من بردس حنا، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح إثر شجار وقع في ملهى ليلي في زخرون يعكوف. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين بينهم اثنان عانيا جروحا من جراء تعرضهما للطعن، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالمتوسطة.