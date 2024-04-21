النيابة الإسرائيلية تتهم شقيقة هنية بـ"التماهي مع تنظيم إرهابي والتحريض"

ذكر في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة أنه "في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل، بما في ذلك إلى شقيقها، رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس التي حصلت في السابع من أكتوبر".

قدّمت النيابة العامّة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، ضد صباح عبد السلام هنية (57 عامًا) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، نسبت إليها "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض".

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمتها النيابة العامة أنه "في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل، بما في ذلك إلى شقيقها، رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس التي حصلت في السابع من أكتوبر".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في اليوم التالي وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت المتهمة رسالة أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة. اللهم فرّقهم وفرّق بينهم واجعل تدبيرهم بهدمهم وهدم بنيانهم وتغيير حالهم وقرب نهايتهم واقطع حياتهم وأشغلهم بجثثهم وخذهم ليأخذوا عزيزًا من يمكن... اللهم احصهم عدداً واقتلهم ولا تترك منهم أحداً يا الله، اللهم افعل في ذبحهم وأبعد عنا شرهم يا الله… وصلى الله على محمد وعلى أمّة محمد".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر يوم الإثنين الموافق 1 نيسان/ أبريل 2024، صباح عبد السلام هنية، شقيقة إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".