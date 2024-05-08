النقب: اجتماع في حورة بعد هدم 47 منزلا في وادي الخليل

بحث المشاركون في الاجتماع موضوع الهدم، وكيفية تأمين مأوى لأهالي القرية الذين تم هدم منازلهم. وناقشوا خلال الاجتماع ما أكّدوا أنها هجمة شرسة تقودها الشرطة وسلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل، ضد أهالي النقب العرب، واتخاذ خطوات انتقاميّة منهم.

عقد، اليوم الأربعاء، اجتماع طارئ في مركز الشباب في بلدة حورة بالنقب، وذلك في أعقاب هدم 47 منزلا في منطقة وادي خليل في النقب، بالقرب من قرية أم بطين، وذلك بادعاء البناء دون تراخيص، ولتوسعة الطريق السريع "6".

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وقيادات ورجال دين من منطقة النقب، وذلك لبحث عملية هدم المنازل وتهجير أهالي قرية وادي خليل.

وبحث المشاركون في الاجتماع موضوع الهدم، وكيفية تأمين مأوى لأهالي القرية الذين تم هدم منازلهم.

وناقشوا خلال الاجتماع ما أكّدوا أنها هجمة شرسة تقودها الشرطة وسلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل، ضد أهالي النقب العرب، واتخاذ خطوات انتقاميّة منهم، بواسطة أوامر الهدم والإخلاء، والغرامات الباهظة، ومنع الأهالي من الدخول إلى أراضيهم في النقب.

وفي وفت سابق اليوم، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.

وقال القيادي جمعة الزبارقة، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لـ"عرب 48" إن "ما حدث، صباح اليوم، هو عملية إجرام منظمة، إذ أقدمت على هدم 47 مسكنا تؤوي مئات المواطنين العرب، وهذا مؤشر خطير لممارسات عدائية تجاه المواطنين العرب عموما والعرب في النقب على وجه الخصوص يقودها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، منذ توليه المنصب".