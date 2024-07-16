اعتقال محاميين من كفر قاسم والقدس بشبهة "غسل أموال عبر فواتير وهمية بـ3.5 مليار شيكل"

أوقفت الشرطة الإسرائيلية محاميين من كفر قاسم والقدس بشبهة "غسل الأموال عبر فواتير وهمية بقيمة 3.5 مليار شيكل، وسرقة 850 مليون شيكل من خزينة الدولة".

اعتقلت الشرطة محاميين من كفر قاسم والقدس بشبهة "غسل الأموال عبر فواتير وهمية بقيمة 3.5 مليار شيكل، وسرقة 850 مليون شيكل من خزينة الدولة".

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإن "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية أوقفت، بالتعاون مع سلطة الضرائب، محاميين بشبهة "السيطرة على شركات غير نشطة واستخدامها في غسيل أموال عبر فواتير وهمية بقيمة 3.5 مليار شيكل، وسرقة 850 مليون شيكل من خزينة الدولة من خلال التعامل مع ضريبة القيمة المضافة".

وأضافت أنه "تم توقيف المحاميين، وهما من كفر قاسم والقدس، إلى جانب ثمانية مشتبهين آخرين. خلال عمليات التفتيش في منازلهم، تم ضبط ممتلكات ثمينة تشمل سيارات فاخرة، وعقارات، وسبائك ذهب، وساعات فاخرة، وذهب، ومجوهرات، ومبالغ كبيرة نقدًا، وحواسيب، ووثائق عديدة".