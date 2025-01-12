جرائم القتل: العثور على جثتي شابين عربيين من عكا في شقة سكنية بنهريا

عُثر على جثتين لشابين عربيين من عكا داخل شقة سكنية في مدينة نهريا، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، وتحقق الشرطة في أسباب وفاتهما.

عُثر على جثتي شابين عربيين من مدينة عكا في منطقة الجليل داخل شقة سكنية في مدينة نهريا، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية أن الشابين، على ما يبدو، تعرضا لجريمة إطلاق نار من مسدس مع كاتم للصوت، وأن الحديث يدور عن نزاع بين عائلات راح ضحيته خلال الأعوام الأخيرة نحو 20 ضحية، وأن جريمة القتل اقترفها جناة خلال الساعات الأخيرة أو أمس، وأن إحدى الجارات أبلغت الشرطة العثور على جثتيهما.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:23 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة آشير، بالعثور على رجلين فاقدي الوعي في شقة في نهريا. وأفاد مسعفون ومضمدون بوجود رجلين في الثلاثينيات من العمر لا توجد عليهما أي علامات تدل بأنهما على قيد الحياة، مع إصابات نافذة وأقرا وفاتهما".

وقالت مسعفة من وحدة الدراجات النارية في "نجمة داود الحمراء" إنه "انضممنا إلى طواقم الشرطة التي قادتنا إلى الشقة التي كان يوجد بها رجلان يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا، وكانا مستلقيين فاقدي الوعي دون نبض وتنفس، مع وجود إصابات نافذة في جسديهما. أجرينا فحوصات طبية، لكن إصاباتهما خطيرة، واضطررنا إلى إقرار وفاتهما على الفور".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وخلفيته بعد تلقيها بلاغا من الطواقم الطبية عن وفاة الرجلين في الشقة السكنية بنهريا.

أربعة قتلى من المجتمع العربي منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة أن أربع ضحايا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

ومساء الخميس الماضي، توفي الشاب محمد علي جمل (26 عاما) من مدينة قلنسوة، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار تعرض لها قبل أيام.

وأسفرت الجريمة الأولى عن مقتل مروان ناصر (51 عاما) من مدينة الطيرة، فجر الخميس.

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

وتعد هذه الأرقام ضعف عدد الجرائم التي كانت تقترف في السنوات ما قبل تولي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، منصبه في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث وقعت 109 جرائم قتل في أراضي 48 خلال عام 2022، و111 جريمة قتل خلال عام 2021، و100 جريمة خلال عام 2020.