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صورة من قرية لفتا المُهجّرة، قضاء القُدس

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 15:49

صورة من قرية لفتا المُهجّرة، قضاء القُدس
صورة من قرية لفتا المُهجّرة، قضاء القُدس، تصوير جواد عمري
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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