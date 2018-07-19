  2. معرض الصور
  3. صورة اليوم

من مهرجان فلسطين الدولي

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 16:13

من مهرجان فلسطين الدولي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي



من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وطالت صواريخُ الاحتلال حتّى الفنّ والجمال
وطالت صواريخُ الاحتلال حتّى الفنّ والجمال

2018-07-16

من يُوقف قتل الأطفال في غزة؟
من يُوقف قتل الأطفال في غزة؟

2018-07-15

شيبًا وشبّانًا تُقاوِم... غزّة
شيبًا وشبّانًا تُقاوِم... غزّة

2018-07-13

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى قبيل ذكرى

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى قبيل ذكرى "خراب الهيكل"

2018-07-18
إسرائيل ليست جاهزة لزلزال ويتوقع مصرع 7000 شخص

إسرائيل ليست جاهزة لزلزال ويتوقع مصرع 7000 شخص

2018-07-18
سلّام رفض البقاء بالرئاسة 3 أعوام وفضّل إجراء الانتخابات في موعدها

سلّام رفض البقاء بالرئاسة 3 أعوام وفضّل إجراء الانتخابات في موعدها

2018-07-18
هدم 4 منازل عربية في اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

2018-07-18
الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للمصادقة على

الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للمصادقة على "قانون القومية"

2018-07-18