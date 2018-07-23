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#عتنائيل بن كناز
#خراب الهيكل
المستوطنون في الخليل تحت حماية الاحتلال
تاريخ النشر: 23/07/2018 - 14:56
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة
#عتنائيل بن كناز
#خراب الهيكل
من عرب 48
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