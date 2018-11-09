محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
صحة
فسحة
معرض الصور
صورة اليوم
أهل وادي عارة بالداخل يقطفون زيتونهم
تاريخ النشر: 09/11/2018 - 20:50
عرب ٤٨
ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018
من عرب 48
تعليقات Facebook
مواد متعلقة
جهة من وادي عارة
2018-11-09
من وادي عارة
2018-11-09
قطف الزيتون بالداخل
2018-11-09
الأكثر قراءة
بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية
2018-11-08
13 قتيلا على الأقل في إطلاق النار بكاليفورنيا
2018-11-08
شلاعطة: لا قرار سعوديا باعتماد الجواز الإسرائيلي لحجاج 48
2018-11-08
الحج بجواز سفر إسرائيلي!
2018-11-08
مصرع فؤاد دراوشة من إكسال في حادث عمل بحيفا
2018-11-08
غول المصادرة يلتهم ألف دونم لتوسيع "عابر وادي عارة"
غالانت يدعو إلى تحالف دولي لإخراج إيران وحزب الله من سورية
الإعلان عن "صفقة القرن" أولًا أم الانتخابات الإسرائيلية؟
درويش رابي: الجريمة المنظمة والعنف في المدارس أكبر التحديات بجلجولية
طوبا: إطلاق نار وإلقاء قنبلة على منزل رئيس المجلس المحلي
كي لا يفوتك
العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الصينية تقلق واشنطن
"ناصرتي": سلام انتقد فيصل طه وقال بأنه سيمحو الحزب والجبهة
بعد عُمان والإمارات: البحرين توجه دعوة لوزير إسرائيلي
سورية: 22 قتيلاً بهجوم للنظام في المنطقة العازلة
تعليقات Facebook