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قراءة في نتائج انتخابات الناصرة 2018

قراءة في نتائج انتخابات الناصرة 2018

رلى نصر مزاوي

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 17:37


نظرة سريعة لنتائج الانتخابات في الناصرة، والتي كانت متوقعة جدا من أي شخص استطاع الوقوف على نفس البعد من كلا المرشحين، كلا المعسكرين، كلا الخطابين، تحتم علينا أن نرى الصورة الأوسع للانتخابات في بُعدها الأساسي: استفحال هيمنة المستعمِر في علاقته مع المستعمَر.

أنّى لنا أن ننسى أنّها انتخابات تدور في ساحة المستعمِر، وتجري بحسب قوانين لعبته وتحت سيادته على شعب يرزح تحت المنظومة الاستعمارية. الانتخابات في الوضع الطبيعي تعتبر واحدة من أبرز آليات ممارسة الديمقراطية، ولكنها في دولة تشكل العنصرية فيها أساس وجودها تصبح الانتخابات أداة استعمارية غير ديموقراطية بالضرورة. لقد صممت ما يعرف بالانتخابات المحلية لتكون أداة تفتيت للداخل الفلسطيني، وتفكيك لمصادر قوته كجزء من الشعب الفلسطيني. وليس أدلّ على ذلك من ملاحظة الصدع الذي تتركه كل انتخابات. مثل تهميش جمهور الخاسرين من قبل الرابحين، أو تسخيف الرابحين من قبل الخاسرين، الأمر الذي يزيد الانقسام والتشرذم. أو التوترات الناشئة عن مكافأة المؤيدين وعزل غير المؤيدين ما يترك مجالا للمستعمر للنفاذ من خلالها لتعزيز الجريمة أو حالة الاستقطاب لتصب في خدمته في نهاية المطاف.

ولأنها انتخابات تدور في فلك المستعمِر المؤسّس على العنصرية، فسيبقى جلّ اهتمام "الدولة" هو سلخ المستعمَرين عن كونهم جزءا من شعب معظمه لاجئ في بقاع الأرض المختلفة. وعليه، يكون من المفرح جدا للمستعمِر رؤية المستعمَرين ينساقون في المنظومة ليتعاملوا مع أنفسهم على أنهم أقلية تحارب من أجل حقوقها المدنية. ولا ضير إن توهموا أكثر، فرفعوا شعارات المطالبة بالمساواة المستحيلة.

عندما يختفي البعد الوطني الجامع من إدراكنا، ويتم تغييب هويتنا الوطنية، تصبح الطريق معبدة أمام المستعمِر لإشغال الناس بالهمّ اليومي والجري المستمر نحو لقمة العيش، وسلخ اليومي المحلي عن الوطني السياسي. من منا يستطيع إنكار انتشار ثقافة "انسى فلسطين وانسى شعبك وفكر بعيلتك وأولادك"، وكأن السبيل الوحيد إلى الحياة الكريمة تكون بالانسلاخ عن الذات والتماهي مع المستعمِر؟!

يبدو أننا غرقنا في المنظومة ففقدنا القدرة على قراءة البوصلة، وما علينا إلا أن نعود إلى الأساس. الأمم المتحدة نفسها في أكثر من وثيقة دولية تقرّ بأن حق تقرير المصير أساس لممارسة الحقوق الأخرى. ولعل هذا يفسر لماذا جاء "قانون القومية" الأخير ليؤكد أن تقرير المصير حق حصري لليهود في فلسطين. التنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة، ليس عبثيا، إنما سياسة استعمارية يراد منها المحافظة على سموّ المستعمِر ودونية المستعمر. كل الشعوب، وحتى الأقليات، أدركت منذ زمن بعيد أنه يستحيل فصل الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن الحقوق السياسية. وهذا الفصل، على خطورته، تبنته الأحزاب والقيادات عندما تقوقع عملها في الكنيست واختفت من الشارع فبعُدت عن الناس وتراجع تفاعل الشارع معها لتعود إليه قبيل كل انتخابات لكسب صوته.

عندما تفصل القيادات والأحزاب ما بين السياسي والمدني اليومي لتلاءم ذاتها مع متطلبات منظومة المستعمِر، فإنها تكون قد خسرت الشعب. وعندما تبتعد القيادات والأحزاب عن نبض الشارع وتركن فكرها في مقرّاتها وتغير رؤيتها لتحظى برضى المستعمِر، أو لتتجنب الغرق في هموم الناس من باب الاستعلاء أو الانشغال في قضايا أكبر، فإنها تخسر معركة الحقوق المدنية. وعندما لا تعمل لحل مشاكل الناس على مدار السنوات وتستيقظ فجأة قبل الانتخابات، لا يكون لحضورها ببعده الوطني عمق أو أثر. فعندما يختفي البعد الثقافي والاجتماعي والخدماتي من أجندتها الوطنية، وتبقي على خواء شعاراتها، فإن البديل يكون الأقرب من الناس، لأن البشر بفطرتها ترفض نهج العنجهية والاستعلاء ومن يستخدمهم للمناسبات. الناس تتوق إلى من يخاطبها بصدق، ببساطة، وبشفافية وليس باستغفال أو استغباء. الناس تجلّ من يواجه من يشعِرونهم أنهم غير مرئيين، أو حتى أسوأ من ذلك، غير آدميين، وقطيع يسهل قيادته.

ليس صحيحا تهنئة الذات بانتصارات وهمية، ولا استمرار الطريق إلى المقصلة بمكابرة فارغة. على الأحزاب محاسبة نفسها. على كوادر الأحزاب تحديدا تقع مسؤولية التقييم والمحاسبة، لأن القيادات عندنا لا تحاسب نفسها، تفشل ثم تفشل ثم تفشل وتبقى في مواقع القيادة.

نريد قراءة موضوعية لواقعنا. وما بعد المحاسبة، نريد ممن عمل قبل الانتخابات، أن يعمل بعدها بين الناس، حتى وإن لم يختاروه اليوم. نريد ممن يحب البلد بهويته الوطنية وحاجاته اليومية والتنموية أن يعمل من أجل البلد على مدار العام والأعوام، أن يلتحم مع وجع وصعوبات الناس في الأحياء المهمشة والمنسية في برامج تراهم كبشر، كأبناء شعب واحد فعلا، يتجسّد فيها تكامل النضال الوطني والحقوقي. ومن هنا تكون الطريق معبدة نحو انتماء وطني وطرح وطني سياسي ومحلي يصغي له الناس، لأن الطرح الوطني أذا لم ير الإنسان الفرد فهو شعاراتي وناقص ولا يعوّل عليه. والطرح المدني إذا لم يقترن بالطرح السياسي الأشمل فهو مبتور ولا يخدم إلا سياسة المستعمر. ليس هذا من فانتازيا أفكار، فكلنا يدرك في قرارة نفسه أن المستعمِر يريد لنا أن نظل نرى أنفسنا أفرادا، وعائلات، وجماعات تتناحر على فضلاته، وأن نرى أنفسنا "أقلية" في مستعمرته منقطعين عن باقي أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والشتات.

انتهينا من انتخابات أخرى، أظهرت لنا أكثر من أي وقت مضى عبر صورة الجولان السوري المحتل، كيف يحفظ الإنسان كرامته، والكرامة قوة ما بعدها قوة، لا يوازيها كل فتات المستعمر مهما كثُر. لنلملم خيباتنا وانتصاراتنا على الآخر الذي منا، ولننتصر لذاتنا وفلسطيننا. المتنافسون في الانتخابات – أكانوا من الخاسرين أم الرابحين- ليسوا هم الأعداء؛ العدو من اختطف منا فرح الحياة الكريمة، من مزّقنا إلى شتات، وطوائف وحمائل، من جعلنا غرباء في وطننا وعن هويتنا، من يوغل في تفتيتنا ويستمرئ تناحرنا على فتاته منذ سبعين عاما وما زال يختطف كل حقوقنا بخبث وعنجهية لا مثيل لهما.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#رلى نصر مزاوي
#الناصرة
#انتخابات محلية

مواد الملف
نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

نتسيرت عيليت: 3 مقاعد للقائمة المشتركة

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

عكا: 5 مقاعد للقائمتين العربيتين

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

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