  2. مقالات وآراء
  3. رأي
ثلاث ملاحظات على الوضع

ثلاث ملاحظات على الوضع

عوض عبد الفتّاح

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 16:16


أولًا: الساحة الانتخابية الإسرائيلية

أن تضطرب المنظومة السياسية لنظام يستعمرك وينشغل قباطنته بأزماتهم الداخلية وصراعاتهم الحزبية والشخصية، أمر إيجابي؛ بل إنّ المستعْمَر، كما المستعْمِر، يسعى، ضمن إستراتيجيته في مواجهة الخصم، إلى إحداث شرخ أو شروخ في صفوفه.

إن فشل بنيامين نتنياهورئيس حكومة الأبرتهايد، الذي خرج من الانتخابات قبل شهر ونصف منتشيًا، في تشكيل حكومة، وإجراء انتخابات عامة ثانية خلال أقل من نصف سنة، على خلفية خلاف أو اختلاف، له طابع شخصي أكثر من أي شيء آخر، مع ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يعكس انحطاط السياسة في الكيان الاستعماري. أمّا بخصوص الموقف تجاه الخارج، فتغيب الفوارق بين ما كان يُميّز أطياف المنظومة السياسية الصهيونية عن بعضها، خاصّة في ما يتعلق بشكل حل القضية الفلسطينية.

وقد وسمت الهمجية، بل البهيمية، حملة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، في النظر والتعامل مع الشعب الفلسطيني، وخاصّة شعبنا المحاصر والمجوّع في قطاع غزة. فليبرمان نفسه، استقال من منصبه وزيرًا للأمن، بعد عام على تسلم منصبه، على خلفية عدم إقرار خطته بتدمير حركة المقاومة وقيادتها وحاضنتها الشعبية، لأنّ خصومه يَرَوْن لذلك تكلفة كبيرة، ويفضلون إستراتيجيات تدميرية أخرى، تعزز الانقسام الفلسطيني. أما رئيس "اليمين الجديد"، نفتالي بينت، الذي أخفق في تجاوز نسبة الحسم، فقد سعى وطالب بتسلم هذه الحقيبة الدموية، وتباهى في استعراض خططه الوحشية. أما ائتلاف الجنرالات، "التنابل" على حد وصف شخصية إسرائيلية معروفة، فقد كانوا استهلوا دعايتهم الانتخابية ضد نتنياهو، بالدخول إلى سوق المزايدات بمقطع فيديو يظهر كيف نفذ رئيس هذا الائتلاف ("كاحول لافان") حربًا تدميرية لأحياء في مدينة غزة، كاشفًا بذلك عن توجهه البهيمي.

وكانت حمأة خصوم نتنياهوتركّزت عليه شخصيًا وعلى فساده، وبعضها على خضوعه للمتدينين، وتحريضه المنهجي ضد المعارضين له. أما تحريضه المحموم والمنهجي ضد الأحزاب العربية وضد المواطنين العرب، فلم يكن ذَا شأن أبدًا بالنسبة لمنافسيه، بل أكثر من ذلك بعضهم، أيضًا، زاود عليه في هذا المضمار. كلهم تحدثوا عن رغبتهم بإسرائيل القوية، اليهودية، الموحدة، في مقابل ما سببه نتنياهومن أذى لصورة إسرائيل ومناعتها الداخلية. كل ما أنجزه نتانياهو، من استقطاب التاجر الأهوج دونالد ترامب، واستقطاب عربان الخليج، وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع حكام دول كبرى، مثل روسيا والهند وغيرها، لم يردع خصومه عن مواصلة حملتهم ضده شخصيا، وسلوكياته.

لكن رغم كل ذلك، فإن كل هذا "التقاتل" والتشاجر الداخلي، ليس محوره الأيديولوجيا البدائية التي يقوم عليها الكيان، أيّ الصهيونية، وهي دين القبيلة اليهودية المستوطنة والمستعمرة لوطن ليس لها. ولا يشي هذا التشاجر بتحول أو انفراج نحو أصحاب الوطن المسلوب. إنه اختلاف، وليس خلاف، على وجه إسرائيل وصورتها أمام العالم. طرف يريد استعادة الرتوش التي كانت تزين المشروع الاستعماري، بعد أن أزالها الطرف الآخر، بتأثير سكرة القوة وترسخ الرؤية التوراتية لأرض إسرائيل، فلسطين، وطرف آخر يسعى لتحقيق أهدافه الدموية دون أي اعتبار لأي أحد ولأي معيار. والطرف الأول يعتقد أنّ مواصلة هذا النهج يهدد ليس فقط مكانة إسرائيل في العالم، بل وجودها كدولة يهودية. مع ذلك، يتفق الطرفان (أي الكل الإسرائيلي) على أن حملة المقاطعة الفلسطينية، BDS، تشكل مصدر إزعاج حقيقي، حاليًا، وتهديدًا إستراتيجيًا على المستوى البعيد.

وهنا تتجسد أحد وجوه القصور الفلسطيني (الرسمي) الفاجع في التعامل مع الواقع الإسرائيلي وواقع الصراع.

وهذا القصور يتجلّى في مواصلة اعتماد النهج الانتظاري، والرفض اللفظي، وهو الوجه الآخر لنهج المفاوضات العبثية الطويلة التي توقفت منذ سنوات دون استنتاج الخلاصة العملية من كل هذا الفشل الكارثي. أمّا التمترس في رفض إنهاء الانقسام فهو الكارثة بعينها. وهنا يتحدى السؤال الكبير كل نقاد هذه الحالة الفلسطينية، من نخب وحراكات متنوّعة، الساعين للخروج من هذه الحالة، متى وكيف يمكن تجميع كل هذه الحراكات والمبادرات، وإطلاقها مجتمعةً متحديةً، ورائدةً، في وجه المستعمرين والإمبرياليين وعملائهم العرب، الذين نجحوا في خلق وكيل فلسطيني يدير شؤون الاستعمار، وبثمن بخس.

ثانيًا: الانتخابات وفلسطينيّو الداخل

بعد قرار حل الكنيست الأربعاء الماضي سارع قادة أحزاب عربية وأكاديميون عرب إلى الدعوة لإعادة تشكيل قائمة المشتركة. وبدا ذلك هرولةً للتكفير عن خطيئة تفكيكها. مع أن معظم الذين دعوا إلى ذلك لم يكونوا مسؤولين مباشرة عن تفكيكها، ويحملون الكثير من الصدق في ذلك، بغض النظر عن اختلاف الأيديلوجيات والرؤى. طبعا لم نسمع دعوات مشابهة من الذين سعوا بمنهجية، وبشكل صريح، أو الذين تواطأوا مع تفكيكها، في سياق الرهان على الكتلة المانعة، مع قائمة الجنرالات القتلة وأصحاب التاريخ الأكثر دموية.

لكن ذلك يعكس العطب المستمر في التوجه والقصور في التفكير، أولًا لأنّه لم يدعُ أحدٌ إلى مراجعة تجربة القائمة المشتركة وعوامل إخفاقاتها، وتدميرها، ابتداءً من النزاع الشخصي وغياب الإستراتيجيّة، وهبوط الخطاب السياسي، وانتهاءً بمشكلة التناوب المخزية المتمثّلة بالسطو على مقعد التجمع من قبل حزبين آخرين. ولم يَدعُ أحدٌ لمحاسبة المسؤول أو المسؤولين عن تحويل مشروعٍ مَنَحَ أملًا للناس إلى رماد. وبخصوص تقويض النهج الوطني والخطاب السياسي المطلوب، يمكن الاستدلال على استمراريته من خلال قبول أيمن عودة حضور مظاهرة الجنرالات القتلة في تل أبيب، وفي هذا معضلات أخلاقية أخرى سياسية.

 أوّلها؛ أنّ قبول نائب عربي وقيادي حزبي حضورَ مظاهرة والتحدث فيها نظمها جنرالات قتلة تباهوا بإعادة أحياءٍ في غزة إلى العصر الحجري، وأكثر من ذلك، وعدوا بمواصلة ذلك في حالة فوزهم على نتنياهو، يعني أنه، عمليًا، لا يعنيه شأن ما يقوم به هؤلاء تجاه غزة، والأهم بالنسبة له أن أُسمِع صوت فلسطينيي ٤٨ ومظالمهم في مظاهرة صهيونية بامتياز. ويُشتمّ من ذلك، وإن بغير وعي، مقايضة حق وأمن جزءٍ من شعبنا مع حق وأمن جزءٍ آخر لشعبنا. وما هي نتيجة ذلك؟ نتيجتها تكريس الفصل بين الفلسطينيين وتجزئة همومهم في الوعي الشعبي لفلسطينيي الـ٤٨.

ثانيها؛ هو التجاهل التام لخيار المقاطعة. إذ أن ردود الفعل التي وردت، ولا تزال ترد، على لسان ممثلي الأحزاب وأعضاء الكنيست وأكاديميين، تركزت في الحديث عن ضرورة إعادة المشتركة، ورفع نسبة التصويت، وتكرير مقولة "إسقاط اليمين" البائسة. لا يعقل أن يقاطع ويمتنع أكثر من نصف المصوتين العرب، نصف شعبنا، عن التصويت، وكأنه أمر عادي ولا يستحق أي اهتمام، فالمقاطعة لم يكن سببها الوحيد تفكك المشتركة، هناك، أيضًا، أسباب مبدئية، وأخرى تكتيكية. هذا التجاهل، يعبّر عن استخفاف بالرأي العام، ويعكس جمودًا وتكلّسا في التفكير، ويفسر أسباب تعمق أزمتنا السياسية والفكرية والقيادية. من الواجب أن تكلف نفسها هذه القيادات، وتطرح المسألة رسميا، للبحث والتداول بصورة جدية وتناولها من كل الجوانب، والخروج بقرار أو قرارات، إمّا مع أو ضد، وما هي المشاريع البديلة. وبغض النظر عن طبيعة القرار، فإن مجرد خوض هذا النقاش، سيكون له فائدة كبرى، وستتفتّق عنه أفكار جديدة، ناهيك عن إظهار الارتباط الصادق بما يعتمل داخل المجتمع.

ثالثًا: مخطّط "صفقة القرن"

لقد أشبع هذا المخطط، الأميركي-الصهيوني، تحليلا وتشخيصًا، لمكنونانته ومخاطره ولمآلاته المتوقعة على القضية الفلسطينية، وعلى المنطقة برمتها. أما على المستوى العملي، فلم يحظَ بأي خطوة فلسطينية وطنية عملية شعبية كرد فعل على هذا المخطط، سوى مسيرة العودة في غزة، والتي رغم أهميتها وطابعها الخلّاق، فإنها لم تتحول إلى حركة شعبية فلسطينية شاملة في كل فلسطين والشتات.

وإذا لخّصنا هذا المخطط بكلمات قليلة، فهو مخطط استعماري استيطاني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوقهم السياسية والإنسانية، وإعادة رسم المنطقة العربية وغير العربية، بحيث تتكرس هيمنة إسرائيل، كذراع استعماري ضارب على هذه المنطقة. والأمر الأشدّ خطورة والجديد، هو استعداد وانخراط أنظمة عربية ليست لها حدود مع فلسطين، في عملية بيع فلسطين مقابل حماية عروشها.

لم يكن ليتجرأ أصحاب هذا المخطط التصفوي على إطلاقه، لولا الحالة العربية المترهلة، والحالة الفلسطينية المنقسمة، وسلوك القيادة الفلسطينية البائس وغير المسؤول. رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس، يعلن رفضه القاطع لهذا المشروع ولحضور مؤتمر البحرين، دون القيام بأي خطوة فعلية على الأرض، وأولها إنهاء الانقسام وإطلاق مشروع مقاومة شعبية ضد الوجود الاستعماري في فلسطين. لقد هدم كل مقومات النهوض الفلسطيني؛ همّش منظمة التحرير، وحصر إدارة السلطة في شخصه وواصل تفعيل التنسيق الأمني لقمع المقاومة، وهو مصرّ على رفض إعادة الوحدة الوطنية، لأنّ هذه الوحدة، مجرد الوحدة، تعني بالنسبة له تصعيدًا في مواجهة الإسرائيليين، وهو بطبيعة الحال يرفض مبدئيا أي شكل من أشكال التصعيد سوى بالكلام.

إن الرفض الفلسطيني الشامل لصفقة القرن، الذي يتجلى في كل مكان، هو فرصة أخرى لاستنهاض الشعب الفلسطيني والأحرار العرب وأحرار العالم، لتقويض هذا المخطط وجعله نسيًا منسيًا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#عوض عبد الفتاح
#الانتخابات الإسرائيلية
#مسيرات العودة
#محمود عباس

مواد الملف
دراسة: زيادة قوة الحريديين تقود لعواقب اقتصادية

دراسة: زيادة قوة الحريديين تقود لعواقب اقتصادية

هل ينضم

هل ينضم "كاحول - لافان" لائتلاف حكومة نتنياهو؟

تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة: أحزاب الائتلاف تطالب بميزانيات طائلة

تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة: أحزاب الائتلاف تطالب بميزانيات طائلة

الليكود يسعى إلى ابتلاع اليمين

الليكود يسعى إلى ابتلاع اليمين

تحليل: نتائج انتخابات الكنيست في المجتمع الفلسطيني

تحليل: نتائج انتخابات الكنيست في المجتمع الفلسطيني

قراءة أولية لمدى الكرمل: نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني ومعانيها

قراءة أولية لمدى الكرمل: نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطيني ومعانيها

لا تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وأحزاب معسكر اليمين

لا تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وأحزاب معسكر اليمين

ميكادو:

ميكادو: "جنون القوة" الذي يصيب إسرائيل يدفعها إلى الهاوية

"اليمين الجديد": من طموح للقيادة إلى انهيار مدوٍ

نتنياهو يستكمل لقاءاته الأولية قبل بدء المفاوضات الائتلافية الأحد

نتنياهو يستكمل لقاءاته الأولية قبل بدء المفاوضات الائتلافية الأحد

الأحزاب العربيّة: رئيس لجنة الانتخابات يخضع لادعاءات الليكود

الأحزاب العربيّة: رئيس لجنة الانتخابات يخضع لادعاءات الليكود

نتنياهو يتجه لرفع عدد الوزراء إلى 26 لإرضاء شركائه

نتنياهو يتجه لرفع عدد الوزراء إلى 26 لإرضاء شركائه

يوسف مقلدة: تحليل في نتائج الانتخابات والاستطلاعات

يوسف مقلدة: تحليل في نتائج الانتخابات والاستطلاعات

لم نخسر شيئا في الانتخابات...

لم نخسر شيئا في الانتخابات...

هل يتمكن نتنياهو من الإفلات من محاكمة؟

هل يتمكن نتنياهو من الإفلات من محاكمة؟

خبير قانوني: الكاميرات بصناديق الاقتراع ردعت الناخبين العرب

خبير قانوني: الكاميرات بصناديق الاقتراع ردعت الناخبين العرب

تقديم الانتخابات التمهيدية لـ

تقديم الانتخابات التمهيدية لـ"العمل" وغباي لن يترشح

لجنة الانتخابات تعلن حصول

لجنة الانتخابات تعلن حصول "يهدوت هتوراه" على مقعد ثامن

نتنياهو يحصل على 65 توصية بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة

نتنياهو يحصل على 65 توصية بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة

ليبرمان يوصي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة وبشروط

ليبرمان يوصي بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة وبشروط

ليتسمان: مقعد ثامن على حساب الـ

ليتسمان: مقعد ثامن على حساب الـ"ليكود"

قراءة في نتائج الانتخابات (2)

قراءة في نتائج الانتخابات (2)

ريفلين يقترح على الأحزاب تشكيل حكومة وحدة وطنية

ريفلين يقترح على الأحزاب تشكيل حكومة وحدة وطنية

بيتان: مهمتنا كانت خفض التمثيل العربي بالكنيست

بيتان: مهمتنا كانت خفض التمثيل العربي بالكنيست

المتابعة تجمع على خطورة

المتابعة تجمع على خطورة "توغّل" الأحزاب الصهيونيّة

المهارات قبل القيادات...

المهارات قبل القيادات...

نهاية الوهم!

نهاية الوهم!

حكومة نتنياهو المقبلة: أزمات قبل أن تبدأ

حكومة نتنياهو المقبلة: أزمات قبل أن تبدأ

ريفلين يدفع باتجاه حكومة وحدة في إسرائيل

ريفلين يدفع باتجاه حكومة وحدة في إسرائيل

صفعة للصهيونية الدينية

صفعة للصهيونية الدينية

اتصالات متقدمة لتوحيد حزبي الـ

اتصالات متقدمة لتوحيد حزبي الـ"ليكود" و"كولانو"

النتائج النهائية للانتخابات: الليكود 36 مقعدًا و

النتائج النهائية للانتخابات: الليكود 36 مقعدًا و"اليمين الجديد" خارج الكنيست

"عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي في وضع كاميرات بمراكز اقتراع عربية

خلل في برنامج لجنة الانتخابات وإعادة فرز 30 صندوقًا على الأقل

خلل في برنامج لجنة الانتخابات وإعادة فرز 30 صندوقًا على الأقل

ملاحظات أولية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

ملاحظات أولية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

الحركة الإسلامية:

الحركة الإسلامية: "تفكيك المشتركة أضر بالتمثيل العربي في النقب"

شلحت: تفكيك المشتركة سبّب تراجع التمثيل العربي

شلحت: تفكيك المشتركة سبّب تراجع التمثيل العربي

إثر نتائج الانتخابات: مطالبة غباي بالاستقالة من رئاسة العمل

إثر نتائج الانتخابات: مطالبة غباي بالاستقالة من رئاسة العمل

أما بعد...

أما بعد...

زندبرغ: أصوات العرب منحت ميرتس مقعدا وبفضلهم بقينا بالكنيست

زندبرغ: أصوات العرب منحت ميرتس مقعدا وبفضلهم بقينا بالكنيست

بعد فرز المغلفات المزدوجة: تأكيد اجتياز تحالف الموحدة والتجمع نسبة الحسم

بعد فرز المغلفات المزدوجة: تأكيد اجتياز تحالف الموحدة والتجمع نسبة الحسم

تجاوز

تجاوز "اليمين الجديد" نسبة الحسم في موضع الشك

هل يدخل الكهاني بن غفير إلى الكنيست بأصوات الجنود؟

هل يدخل الكهاني بن غفير إلى الكنيست بأصوات الجنود؟

اقتسام الحقائب الوزارية: نتنياهو باشر تشكيل الحكومة

اقتسام الحقائب الوزارية: نتنياهو باشر تشكيل الحكومة

نتائج الانتخابات بالبلدات العربية: 29.7% من الأصوات للأحزاب الصهيونية

نتائج الانتخابات بالبلدات العربية: 29.7% من الأصوات للأحزاب الصهيونية

مكتب علاقات عامة: نجحنا بالشراكة مع الليكود بخفض نسبة تصويت العرب

مكتب علاقات عامة: نجحنا بالشراكة مع الليكود بخفض نسبة تصويت العرب

"كاحول لافان" يقر بالهزيمة: "سننضم لمقاعد المعارضة"

نتائج تصويت غريبة في موقع لجنة الانتخابات المركزية

نتائج تصويت غريبة في موقع لجنة الانتخابات المركزية

ترامب يهنئ نتنياهو ويعتبر أن

ترامب يهنئ نتنياهو ويعتبر أن "فوزه مؤشر جيد للسلام"

ارتفاع قوة الحريديين مؤشر لصراع مع يهود أميركا

ارتفاع قوة الحريديين مؤشر لصراع مع يهود أميركا

الانتخابات تفرز حزبين كبيرين وتؤكد التحرك داخل المعسكرات

الانتخابات تفرز حزبين كبيرين وتؤكد التحرك داخل المعسكرات

تحليل || الأحزاب العربية: هبوط حر... نذُر أسرلة..

تحليل || الأحزاب العربية: هبوط حر... نذُر أسرلة..

تحليلات | غايتا نتنياهو:

تحليلات | غايتا نتنياهو: "الحصانة مقابل السيادة"

بعد فرز 97%: معكسر اليمين باق في الحكم

بعد فرز 97%: معكسر اليمين باق في الحكم

نتائج الانتخابات النهائية في البلدات العربية

نتائج الانتخابات النهائية في البلدات العربية

نتنياهو يستبق النتائج ويعلن مباشرته تشكيل الحكومة

نتنياهو يستبق النتائج ويعلن مباشرته تشكيل الحكومة

استطلاعات: الليكود يتصدّر بفارق ضئيل

استطلاعات: الليكود يتصدّر بفارق ضئيل

تفاؤل حذر في تحالف الموحدة والتجمع

تفاؤل حذر في تحالف الموحدة والتجمع

اليمين يسعى لإسقاط قائمة عربيّة واحدة على الأقل

اليمين يسعى لإسقاط قائمة عربيّة واحدة على الأقل

انتخابات الكنيست: دعوات لرفع نسبة التصويت عند العرب

انتخابات الكنيست: دعوات لرفع نسبة التصويت عند العرب

نسبة تصويت منخفضة بين العرب تثبت حكم نتنياهو

نسبة تصويت منخفضة بين العرب تثبت حكم نتنياهو

شحادة: نسب تصويت منخفضة.. حقبة سوداء من حكم اليمين

شحادة: نسب تصويت منخفضة.. حقبة سوداء من حكم اليمين

عباس يأمل بأن تحقق نتائج الانتخابات الإسرائيلية السلام

عباس يأمل بأن تحقق نتائج الانتخابات الإسرائيلية السلام

نتنياهو يحرض اليمين بصفقة مزعومة لغانتس مع العرب

نتنياهو يحرض اليمين بصفقة مزعومة لغانتس مع العرب

نسبة الحسم ونسبة تصويت العرب كعوامل مؤثرة

نسبة الحسم ونسبة تصويت العرب كعوامل مؤثرة

ضبط كاميرات وأجهزة تنصت في مراكز اقتراع بالبلاد

ضبط كاميرات وأجهزة تنصت في مراكز اقتراع بالبلاد

بدء انتخابات الكنيست والقائمتان العربيتان تعملان لرفع نسبة التصويت

بدء انتخابات الكنيست والقائمتان العربيتان تعملان لرفع نسبة التصويت

انتخابات الكنيست الـ21: سيناريوهات واحتمالات

انتخابات الكنيست الـ21: سيناريوهات واحتمالات

نتنياهو يبتز شركاءه المحتملين: حصانة قضائية مقابل ضم الضفة

نتنياهو يبتز شركاءه المحتملين: حصانة قضائية مقابل ضم الضفة

كيف تستعد القائمتان العربيتان للانتخابات؟

كيف تستعد القائمتان العربيتان للانتخابات؟

الحملات الانتخابية: من فكك المشتركة يتفاخر بإنجازاتها

الحملات الانتخابية: من فكك المشتركة يتفاخر بإنجازاتها

دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع انتخابات الكنيست

دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع انتخابات الكنيست

نتنياهو: سيادة إسرائيلية على المستوطنات والتقيت زعماء عربا

نتنياهو: سيادة إسرائيلية على المستوطنات والتقيت زعماء عربا

نتنياهو:

نتنياهو: "لن تقوم دولة فلسطينية وسأفرض السيادة على المستوطنات"

تحليلات: نتنياهو وغانتس ينتميان لكتلة حزبية واحدة

تحليلات: نتنياهو وغانتس ينتميان لكتلة حزبية واحدة

منافسة شرسة داخل معسكر اليمين: اتهاماتٌ وهجومٌ ضد نتنياهو

منافسة شرسة داخل معسكر اليمين: اتهاماتٌ وهجومٌ ضد نتنياهو

ترامب: نقاش سريع على هامش اجتماع حسم قرار الجولان

ترامب: نقاش سريع على هامش اجتماع حسم قرار الجولان

نتنياهو يتطلع لضم الضفة الغربية بعد الانتخابات

نتنياهو يتطلع لضم الضفة الغربية بعد الانتخابات

مهرجان انتخابي بالناصرة داعم لتحالف الموحدة والتجمع

مهرجان انتخابي بالناصرة داعم لتحالف الموحدة والتجمع

د. عاص أطرش: تساوي القائمتين العربيتين على حساب الأحزاب الصهيونية

د. عاص أطرش: تساوي القائمتين العربيتين على حساب الأحزاب الصهيونية

أنوميا فلسطينية: المشروع قبل الأدوات

أنوميا فلسطينية: المشروع قبل الأدوات

آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات: تساوي مقاعد الليكود و

آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات: تساوي مقاعد الليكود و"كاحول لافان"

متاهة نتنياهو: عدد مقاعد أكبر على حساب من؟

متاهة نتنياهو: عدد مقاعد أكبر على حساب من؟

"مهاجرو بوتين" يرجّحون كفّة اليمين الإسرائيلي

هل ينشغل أحد منا بالأسئلة الكبرى بعد الانتخابات؟

هل ينشغل أحد منا بالأسئلة الكبرى بعد الانتخابات؟

نتنياهو: لن أسلم غزة لعباس والانقسام مصلحة إسرائيلية

نتنياهو: لن أسلم غزة لعباس والانقسام مصلحة إسرائيلية

الناصرة: اجتماع داعم لتحالف الموحدة والتجمع في الحي الشرقي

الناصرة: اجتماع داعم لتحالف الموحدة والتجمع في الحي الشرقي

عشية الانتخابات: لبيد يزور باريس بدعوة من ماكرون

عشية الانتخابات: لبيد يزور باريس بدعوة من ماكرون

سيناريوهات الانتخابات: حكومة وحدة إسرائيلية

سيناريوهات الانتخابات: حكومة وحدة إسرائيلية "لرد الجميل" لترامب

آخر استطلاع بين العرب: الموحدة والتجمع ‏33.8%‏ والجبهة والعربية للتغيير ‏34.6%‏

آخر استطلاع بين العرب: الموحدة والتجمع ‏33.8%‏ والجبهة والعربية للتغيير ‏34.6%‏

لجنة الوفاق تدعو للتصويت للأحزاب العربية

لجنة الوفاق تدعو للتصويت للأحزاب العربية

استطلاعات: تراجع الأحزاب الكبيرة لصالح الصغيرة ونسبة التصويت حاسمة

استطلاعات: تراجع الأحزاب الكبيرة لصالح الصغيرة ونسبة التصويت حاسمة

فيديو | عزمي بشارة:

فيديو | عزمي بشارة: "الثابت والمتحول بالانتخابات الإسرائيلية"

استطلاعان: تضارب في توزيع المقاعد وتوافق في سيطرة اليمين

استطلاعان: تضارب في توزيع المقاعد وتوافق في سيطرة اليمين

"حوار مباشر" | شحادة: التحدّي هو منع التصويت للأحزاب الصهيونيّة

المشاركة والمقاطعة والقاعدة الوطنية المشتركة

المشاركة والمقاطعة والقاعدة الوطنية المشتركة

زعماء اليمين يدعمون نتنياهو: هدايا من ترامب وبوتين وبولسونارو

زعماء اليمين يدعمون نتنياهو: هدايا من ترامب وبوتين وبولسونارو

استطلاع: الليكود يتصدر واليمين يعزز قوته

استطلاع: الليكود يتصدر واليمين يعزز قوته

استطلاع: تقلص الفارق بين نتنياهو وغانتس ودور أكبر للأحزاب الصغيرة

استطلاع: تقلص الفارق بين نتنياهو وغانتس ودور أكبر للأحزاب الصغيرة

ميرتس يحاول خداع الناخب العربي

ميرتس يحاول خداع الناخب العربي

استطلاع: تزايد التأييد لحكومة يمينية وتراجع الوسط – يسار

استطلاع: تزايد التأييد لحكومة يمينية وتراجع الوسط – يسار

نتنياهو يخشى

نتنياهو يخشى "انتقام" ريفلين

العفو الدولية تحذر من التدهور في التحريض ضد الفلسطينيين عشية الانتخابات

العفو الدولية تحذر من التدهور في التحريض ضد الفلسطينيين عشية الانتخابات

غانتس يلجأ لفايغلين ونتنياهو يهاجم ريفلين

غانتس يلجأ لفايغلين ونتنياهو يهاجم ريفلين

استطلاع: تقلص الفارق بين

استطلاع: تقلص الفارق بين "الموحدة والتجمع" و"الجبهة والعربية للتغيير"

الاستطلاعات كأداة إسرائيلية لتنفير العرب من الانتخابات والعمل السياسي

الاستطلاعات كأداة إسرائيلية لتنفير العرب من الانتخابات والعمل السياسي

نتنياهو يستخدم مئات الحسابات المزيفة على تويتر لحملته الانتخابية

نتنياهو يستخدم مئات الحسابات المزيفة على تويتر لحملته الانتخابية

طمرة: اللجنة الشعبية تدعو للتظاهر ضد اجتماع انتخابي ليعالون

طمرة: اللجنة الشعبية تدعو للتظاهر ضد اجتماع انتخابي ليعالون

همس الطائفية والانتخابات

همس الطائفية والانتخابات

المصادقة على 4900 وحدة استيطانية قبيل انتخابات الكنيست

المصادقة على 4900 وحدة استيطانية قبيل انتخابات الكنيست

استطلاعات: اليمين يتفوق والشأن الاقتصادي هو الأهم

استطلاعات: اليمين يتفوق والشأن الاقتصادي هو الأهم

هدية ترامب لنتنياهو:

هدية ترامب لنتنياهو: "الضم" والائتلاف الحكومي المقبل

استطلاع: الليكود يعادل قوة

استطلاع: الليكود يعادل قوة "كاحول لافان"

"حوار مباشر" | منصور عباس: استغلال التحريض الطائفي مخجل ومعيب

تحالف الموحدة والتجمع يطلق مشروعه

تحالف الموحدة والتجمع يطلق مشروعه "مجتمع آمن وقادر"

الحياة مواقف والتصويت موقف

الحياة مواقف والتصويت موقف

اتفاقية فائض أصوات بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير

اتفاقية فائض أصوات بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير

نعم للتصويت ولكن بلا صناعة الوهم

نعم للتصويت ولكن بلا صناعة الوهم

إيلي يشاي ينسحب من الانتخابات ويدعم

إيلي يشاي ينسحب من الانتخابات ويدعم "يهدوت هتوراه"

الفجوة بين

الفجوة بين "كاحول لافان" و"الليكود" تتقلص والأحزاب الصغيرة تتأرجح

ريفلين يلمح لتكليف رئيس أكبر كتلة بتشكيل الحكومة القادمة

ريفلين يلمح لتكليف رئيس أكبر كتلة بتشكيل الحكومة القادمة

استطلاع:

استطلاع: "كولانو" لا يتجاوز نسبة الحسم وتراجع معسكر اليمين

نتنياهو: الأحزاب العربية تدعم الإرهاب

نتنياهو: الأحزاب العربية تدعم الإرهاب

روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب

روحانا: شعور الخيبة والخذلان من الأحزاب العربية لا يواجه بالعقاب

الجولان والجاسوس بولارد كروافع أميركية لنتنياهو

الجولان والجاسوس بولارد كروافع أميركية لنتنياهو

إسقاط اليمين... شعار مضلل

إسقاط اليمين... شعار مضلل

استطلاعان: استمرار تراجع

استطلاعان: استمرار تراجع "كاحول لافان" وتفوق معسكر اليمين

قرصنة حساب

قرصنة حساب "واتساب" رئيس تحالف الموحدة والتجمع

"حوار مباشر": إرجاء اللقاء مع د. منصور عباس

استطلاعان:

استطلاعان: "كاحول لافان" يستعيد الصدارة والأغلبية لمعسكر اليمين

غانتس ونتنياهو يتبادلان التهم

غانتس ونتنياهو يتبادلان التهم

نسف وهم

نسف وهم "الكتلة المانعة": غانتس يرفض التحدث مع الأحزاب العربية

استطلاع:

استطلاع: "معسكر اليمين" يصل إلى 68 مقعدا و"كاحول لافان" يتراجع

جبارين: يحق لنا خوض الانتخابات بشكل متساو ودون طلب الولاء

جبارين: يحق لنا خوض الانتخابات بشكل متساو ودون طلب الولاء

"رائحة الفاشية": شاكيد تسعى لتغيير طريقة تعيين قضاة العليا

من يخترق هواتف السياسيين الإسرائيليين؟

من يخترق هواتف السياسيين الإسرائيليين؟

زحالقة يقدم شكوى ضد شريط فيديو يحرض على قتله

زحالقة يقدم شكوى ضد شريط فيديو يحرض على قتله

غانتس ينفي إمكانية الدخول في ائتلاف حكومي مع نتنياهو

غانتس ينفي إمكانية الدخول في ائتلاف حكومي مع نتنياهو

غانتس لا ينفي دخول ائتلاف نتنياهو أو شراكة الحريديين

غانتس لا ينفي دخول ائتلاف نتنياهو أو شراكة الحريديين

اليمين ينفلت ضد المحكمة العليا بعد شطب بن آري

اليمين ينفلت ضد المحكمة العليا بعد شطب بن آري

استطلاع: الليكود يتفوق على

استطلاع: الليكود يتفوق على "كاحول لافان"

نتنياهو: النظام الإيراني يدعم علنا غانتس ولابيد

نتنياهو: النظام الإيراني يدعم علنا غانتس ولابيد

بعد غانتس: تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

بعد غانتس: تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

قوّة اليمين الاستيطاني الكهاني سترتفع إلى 16 عضوًا

قوّة اليمين الاستيطاني الكهاني سترتفع إلى 16 عضوًا

استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر وتحالف نتنياهو يصل إلى 64 مقعدا

ريفلين: لن أرتدع لدى التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة

ريفلين: لن أرتدع لدى التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

غانتس يهدد بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

غانتس يهدد بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

المهاجرون الروس: صوت داعم لليمين الإسرائيلي

المهاجرون الروس: صوت داعم لليمين الإسرائيلي

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا تنظر غدا في استئناف تحالف الموحدة والتجمع على قرار الشطب

العليا تنظر غدا في استئناف تحالف الموحدة والتجمع على قرار الشطب

اتساع شعبية فايغلين:

اتساع شعبية فايغلين: "أرض إسرائيل الكبرى" وشرعنة الماريحوانا

"ديغل هتوراه" تدعم "القانون الفرنسي" لتجنيب نتنياهو المحاكمة

مع اقتراب الانتخابات... نتنياهو يدرس شرعنة الماريحوانا

مع اقتراب الانتخابات... نتنياهو يدرس شرعنة الماريحوانا

استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يواصل التراجع ونتنياهو يشكل الحكومة

الاستماع لطعون نتنياهو حتى 10 تموز ومواد التحقيق بعد الانتخابات

الاستماع لطعون نتنياهو حتى 10 تموز ومواد التحقيق بعد الانتخابات

نتنياهو باعتباره مشروعًا لا مجرّد سياسيّ

نتنياهو باعتباره مشروعًا لا مجرّد سياسيّ

النظر بالاستئناف على شطب تحالف الموحدة والتجمع وكسيف بالعليا الأربعاء

النظر بالاستئناف على شطب تحالف الموحدة والتجمع وكسيف بالعليا الأربعاء

نتنياهو: عباس ساهم بفصل غزة عن الضفة

نتنياهو: عباس ساهم بفصل غزة عن الضفة

ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات

ترامب: لو ترشحت بالانتخابات الإسرائيلية لفزت بـ98% من الأصوات

نتنياهو: إسرائيل لليهود فقط ويوجد تمثيل للأقليات بدول أخرى

نتنياهو: إسرائيل لليهود فقط ويوجد تمثيل للأقليات بدول أخرى

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تؤيد شطب تحالف الموحدة والتجمع

وحدة السايبر في مكتب نتنياهو تستدعي مندوبين عن مراكز الاستطلاعات

وحدة السايبر في مكتب نتنياهو تستدعي مندوبين عن مراكز الاستطلاعات

غانتس يتراجع واليمين بقيادة الليكود الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

غانتس يتراجع واليمين بقيادة الليكود الأوفر حظا لتشكيل الحكومة

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل

ثلاثة سيناريوهات لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" في إسرائيل

أحزاب اليمين الصغيرة تحسم مستقبل نتنياهو

أحزاب اليمين الصغيرة تحسم مستقبل نتنياهو

الانتخابات الإسرائيلية والهروب من القضية الفلسطينية و

الانتخابات الإسرائيلية والهروب من القضية الفلسطينية و"الأبرتهايد الزاحف"

حيدر: مجتمعنا يعرف من كان معنيا بتفتيت القائمة المشتركة

حيدر: مجتمعنا يعرف من كان معنيا بتفتيت القائمة المشتركة

تحليلات: إسرائيل تدفع للتصعيد مع الفلسطينيين بسبب الانتخابات والفساد

تحليلات: إسرائيل تدفع للتصعيد مع الفلسطينيين بسبب الانتخابات والفساد

استطلاع: 62 مقعدا لليمين وفساد نتنياهو لم يؤثر على النتائج

استطلاع: 62 مقعدا لليمين وفساد نتنياهو لم يؤثر على النتائج

منع قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف من الترشح

منع قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف من الترشح

"حوار مباشر" | عودة: أولوية لإسقاط نتنياهو

لجنة الانتخابات المركزية تقر ترشح بن آري وبن غفير للكنيست

لجنة الانتخابات المركزية تقر ترشح بن آري وبن غفير للكنيست

برنامج

برنامج "كاحول – لافان" السياسي: بدون دولة فلسطينية وحل الدولتين

توقعات بأن توصي الشرطة بمحاكمة بيتان بتهم فساد

توقعات بأن توصي الشرطة بمحاكمة بيتان بتهم فساد

رغم عنصرية بن آري المفضوحة: غالبية لجنة الانتخابات تدعم ترشيحه

رغم عنصرية بن آري المفضوحة: غالبية لجنة الانتخابات تدعم ترشيحه

استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر ونتنياهو يشكل الحكومة

كبها:

كبها: "الأحزاب الصهيونية تستغل تفكك المشتركة لاستهداف الصوت العربي"

استطلاع: نصف الناخبين الإسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون

استطلاع: نصف الناخبين الإسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون

برنامج

برنامج "كاحول – لافان" يخلو من حل الدولتين

وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة:

وزراؤه سيشهدون ضده بالمحكمة: "مصلحة إسرائيل باستقالة نتنياهو"

استطلاع: غانتس لن يشكل حكومة بدون اليمين

استطلاع: غانتس لن يشكل حكومة بدون اليمين

أيّة سيناريوهات لتركيبة الحكومة الإسرائيليّة بعد الانتخابات؟

أيّة سيناريوهات لتركيبة الحكومة الإسرائيليّة بعد الانتخابات؟

نتنياهو في معركة مصيرية على حياته السياسية على 3 جبهات

نتنياهو في معركة مصيرية على حياته السياسية على 3 جبهات

خارج اللعبة

خارج اللعبة

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين

استطلاع: اتهام نتنياهو لم يغير نمط تصويت غالبية الإسرائيليّين

استطلاعات: حزب غانتس يتفوق بالمقاعد و

استطلاعات: حزب غانتس يتفوق بالمقاعد و"اليمين" يشكل الغالبية

ائتلاف نتنياهو يصطف خلفه رغم القرار بمحاكمته

ائتلاف نتنياهو يصطف خلفه رغم القرار بمحاكمته

العليا ترفض التماسات ضد الإعلان عن محاكمة نتنياهو

العليا ترفض التماسات ضد الإعلان عن محاكمة نتنياهو

حزب الجنرالات وحكومة الوحدة مع الليكود

حزب الجنرالات وحكومة الوحدة مع الليكود

دراسة: أغلبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو فاسدا

دراسة: أغلبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو فاسدا

نتنياهو يلعب في الوقت الضائع

نتنياهو يلعب في الوقت الضائع

"حوار مباشر" يستضيف المرشحة الرابعة بتحالف التجمع والموحدة هبة يزبك

الكهانية في لجنة تعيين القضاة

الكهانية في لجنة تعيين القضاة

نواب الموحّدة يطالبون بشطب حزب

نواب الموحّدة يطالبون بشطب حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني العنصري

الليكود يقدم طلبًا بشطب التجمع الوطني الديمقراطي

الليكود يقدم طلبًا بشطب التجمع الوطني الديمقراطي

أحزاب اليمين الإسرائيلي تتعهد بعدم الانضمام لحكومة برئاسة غانتس

أحزاب اليمين الإسرائيلي تتعهد بعدم الانضمام لحكومة برئاسة غانتس

تحقيق: بن آري وتمويل الكهانية والعضوية في تنظيم إرهابي

تحقيق: بن آري وتمويل الكهانية والعضوية في تنظيم إرهابي

سيرك المشتركة

سيرك المشتركة

التجمع الوطني يقدم شكوى ضد الصحافي عاميت سيغال

التجمع الوطني يقدم شكوى ضد الصحافي عاميت سيغال

انتخابات الكنيست:

انتخابات الكنيست: "اليهودي ضد الإسرائيلي وليس اليمين ضد اليسار"

معركة نتنياهو – بينيت:

معركة نتنياهو – بينيت: "اليمين الجديد" يسعى لجذب ناخبين بالليكود

ماذا يحمل تحالف الدقيقة التسعين بين الجبهة وطيبي؟

ماذا يحمل تحالف الدقيقة التسعين بين الجبهة وطيبي؟

الجبهة تعقد مؤتمرا صحافيا حول المستجدات الأخيرة

الجبهة تعقد مؤتمرا صحافيا حول المستجدات الأخيرة

استطلاع: تعادل قوة اليمين و

استطلاع: تعادل قوة اليمين و"الوسط - يسار"

مخطط تفكيك القائمة المشتركة وكواليس اللحظات الأخيرة

مخطط تفكيك القائمة المشتركة وكواليس اللحظات الأخيرة

غانتس... رئيس حكومة محتمل في سجله مجازر و

غانتس... رئيس حكومة محتمل في سجله مجازر و"تزامن فرص" فقط

الموحدة والتجمع: نعتز بحرص هذا التحالف على وحدة شعبنا

الموحدة والتجمع: نعتز بحرص هذا التحالف على وحدة شعبنا

مرحلة ماتت.. وأخرى لم تولد بعد

مرحلة ماتت.. وأخرى لم تولد بعد

تحليلات | انتخابات الكنيست: لعبة كراسي لخدمة مصالح شخصية وفئوية

تحليلات | انتخابات الكنيست: لعبة كراسي لخدمة مصالح شخصية وفئوية

استطلاعان: قائمة غانتس - لبيد تتصدر وتفوق اليمين

استطلاعان: قائمة غانتس - لبيد تتصدر وتفوق اليمين

نتنياهو يهاجم غانتس ولبيد من بوابة التحريض على العرب

نتنياهو يهاجم غانتس ولبيد من بوابة التحريض على العرب

رسميًا: قائمتان عربيتان تتنافسان في الانتخابات المقبلة بعد إفشال المشتركة

رسميًا: قائمتان عربيتان تتنافسان في الانتخابات المقبلة بعد إفشال المشتركة

تحالف غانتس - لبيد يتفوق على الليكود بـ5 - 10 مقاعد

تحالف غانتس - لبيد يتفوق على الليكود بـ5 - 10 مقاعد

هل وصلنا إلى مفترق الطرق؟

هل وصلنا إلى مفترق الطرق؟

نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد:

نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: "نواجه خطرًا حقيقيًا"

الوحدة المتعثرة والارتباط بالحبل السري الإسرائيلي

الوحدة المتعثرة والارتباط بالحبل السري الإسرائيلي

الجبهة وطيبي يخوضان الانتخابات بقائمة ثنائية

الجبهة وطيبي يخوضان الانتخابات بقائمة ثنائية

نتنياهو يحاول توحيد اليمين مقابل غانتس ولبيد

نتنياهو يحاول توحيد اليمين مقابل غانتس ولبيد

من يدفع لتحالف الجبهة مع طيبي؟

من يدفع لتحالف الجبهة مع طيبي؟

"حوار مباشر" | د. مهنّد مصطفى: النجومية لا تصنع مشروعًا سياسيًا

بينيت يدعو نتنياهو لضم أحزاب يمين لا تتجاوز نسبة الحسم

بينيت يدعو نتنياهو لضم أحزاب يمين لا تتجاوز نسبة الحسم

غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم أشكنازي

غانتس ولبيد في قائمة واحدة تضم أشكنازي

التجمع ردا على غانتس: لا فرق بين حكومة يمين أو يسار

التجمع ردا على غانتس: لا فرق بين حكومة يمين أو يسار

مفاوضات المشتركة:

مفاوضات المشتركة: "عروض سخية" وتهرب طيبي

استطلاع: تحالف نتنياهو المرتقب يصل إلى 59 مقعدا

استطلاع: تحالف نتنياهو المرتقب يصل إلى 59 مقعدا

درء المفاسد ضمن المشتركة خير من 3 قوائم متناحرة

درء المفاسد ضمن المشتركة خير من 3 قوائم متناحرة

الأحزاب الكهانية تتوحد وجهود أخيرة لغانتس ولبيد للوحدة

الأحزاب الكهانية تتوحد وجهود أخيرة لغانتس ولبيد للوحدة

تعثر مفاوضات المشتركة الرباعية؛ التجمع والإسلامية يقران الاتفاق

تعثر مفاوضات المشتركة الرباعية؛ التجمع والإسلامية يقران الاتفاق

رسالةٌ للجنة الوفاق والأحزاب من اللد والرملة ويافا

رسالةٌ للجنة الوفاق والأحزاب من اللد والرملة ويافا

رؤساء سلطات محلية يهددون بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الوحدة

رؤساء سلطات محلية يهددون بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الوحدة

انتخابات العمل والليكود: ضغوط البنوك والشركات احتكارية

انتخابات العمل والليكود: ضغوط البنوك والشركات احتكارية

غانتس يكثف جهوده لتوحيد حزب

غانتس يكثف جهوده لتوحيد حزب "غيشر" مع "مناعة لإسرائيل"

لبيد: إمكانية الوحدة مع غانتس لا تزال قائمة

لبيد: إمكانية الوحدة مع غانتس لا تزال قائمة

المشتركة: تقدم في المفاوضات والسعدي يغادر الاجتماع

المشتركة: تقدم في المفاوضات والسعدي يغادر الاجتماع

مصادر: تمسك الطيبي بمطلب رئاسة المشتركة يقلل فرص تشكيلها

مصادر: تمسك الطيبي بمطلب رئاسة المشتركة يقلل فرص تشكيلها

اتفاق بين التجمع والإسلامية وجلسة للمشتركة بالناصرة

اتفاق بين التجمع والإسلامية وجلسة للمشتركة بالناصرة

مقابلة | طه: القائمة المشتركة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه

مقابلة | طه: القائمة المشتركة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه

"إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبي في الانتخابات"

"سيكوي" تطالب لجنة الانتخابات المركزية باحترام اللغة العربية

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

سخنين: التجمع يطلق حملته الانتخابية بمشاركة واسعة

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و

استطلاعان: 10 مقاعد للعمل و"مناعة لإسرائيل" يتراجع

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

غانتس يكثف محاولاته للتوصل إلى تحالف انتخابي

استئنافُ اجتماع مركبات

استئنافُ اجتماع مركبات "المشتركة" الإثنين ووجهات النظر مُتباعدة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

عباس: نحن أقرب ما يكون لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة

#نبض_ الشبكة: القائمة المشتركة "طالعة"

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

أية تحالفات قد تشهدها الساحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل؟

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

اتصالات مباشرة بين لبيد وغانتس وحديث عن الوحدة

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

عن مصداقية الاستطلاعات وكيف يتغلب الـ1 على الـ13

نفاق ومنافقون...

نفاق ومنافقون...

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

استطلاع: 60 مقعدا لائتلاف نتنياهو بدون وحدة اليمين

"حوار مباشر" | حجازي: تفاهمات بين التجمع والإسلاميّة

لا تخطفوا الطيبي

لا تخطفوا الطيبي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

استطلاع:

استطلاع: "مناعة لإسرائيل" يتراجع والليكود يعزز قوته

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

مصادر: أشكنازي قرر عدم دخول الحياة السياسية هذه الجولة

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

فريج: نغلب المشتركة وإذا استحالت فإن الإسلامية والتجمع معا

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

نتنياهو يدعو أحزاب اليمين للوحدة ويؤكد أن غانتس خارج حكومته

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

انتخابات 2019: اللجنة القُطرية تدعو لأوسع وحدة وشراكة وطنية

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

التجمّع يدعو للمهرجان الافتتاحي لحملته الانتخابية في سخنين

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

لجنة الوفاق: نؤكد موقفنا بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

ليبرمان: نتنياهو سيتنحى لقاء عدم محاكمته

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

تواصل المداولات السياسية الإسرائيليّة لتحالفات انتخابية محتملة

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن

أدلسون شجع بينيت وشاكيد على الانشقاق عن "البيت اليهودي"

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

غانتس: المسألة الأمنية هي المركزية لحل الصراع مع الفلسطينيين

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتجاوز الليكود والأحزاب الصغيرة في الخارج

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يحصل على 36 مقعدا

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المُشتركة ضرورة وطنيّة

"حوار مباشر" مع مازن غنايم: المشتركة والتجمع واتحاد أبناء سخنين

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يعادل قوة الليكود

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة ضمن سلسلة "القائمة المشتركة إلى أين؟"

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

الخميس:

الخميس: "حوارٌ مباشر" مع د. إمطانس شحادة

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

غانتس يتجنب ذكر الفلسطينيين ويضع مسألة الأمن في المركز

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

استطلاع: ائتلاف نتنياهو يصل 64 عضوا وغانتس يحافظ على قوته

"نتنياهو يسعى لتشكيل تحالفات انتخابية في معسكر اليمين"

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

مؤتمر التجمع: د. شحادة أولا ويزبك ثانية وغنايم ثالثا وإغبارية رابعًا

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

شيلح: لبيد وغانتس يتحدثان حول تحالف

العمل الحزبي المفقود

العمل الحزبي المفقود

جديده قديم مرفوض

جديده قديم مرفوض

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

عودة بعد تجديد انتخابه: المشتركة خيارُ كل وطنيّ شريف وقوتنا بوحدتنا

"ظاهرة غانتس تعبّر عن حالة تحطم البديل السياسي لليمين"

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

استطلاع: تحالف غانتس لبيد يتفوق على نتنياهو

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

الجبهة تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست اليوم والتجمع غدا

جمعية الثقافة: ندوة

جمعية الثقافة: ندوة "مآلات المشاركة العربية بانتخابات الكنيست"

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

غانتس واللعبُ في ملعب اليمين

"غانتس أخفق في الحرب.. وأيام المفاخرة بالعمليات العسكرية ولّت"

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

"حوار مباشر" مع سكرتير الجبهة منصور دهامشة

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و

استطلاع: غانتس يتقدم على حساب الليكود و"يش عتيد"

تحليلات: غانتس هو

تحليلات: غانتس هو "اليمين القديم"

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

غانتس يفتتح حملته الانتخابية بتهديد الفلسطينيين وإيران وحزب الله

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

الغالبية العظمى بالقدس تصوت لأحزاب اليمين والحريديين

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعلون يتفقان على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التلفزيون الإسرائيلي: حماس تخطط لتصعيد تدريجي يصل ذروته خلال انتخابات الكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

تقديرات بتوحيد حزبي غانتس ويعالون

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في

21 مرشحًا يتنافسون على الأماكن الستة الأولى في "الجبهة"

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

الخطاب الأمني بين الساحة الانتخابية وميدان المعركة

فريدمان:

فريدمان: "صفقة القرن" ستنشر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

محاميد وقعدان يعلنان ترشحهما للمكانين الرابع والخامس في التجمع

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

استطلاع: أغلبية تؤيد إعلان قرار مندلبليت بشأن نتنياهو قبل الانتخابات

المشتركة إلى أين؟

المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع د. منصور عباس

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الليكود يخسر 4 مقاعد مع تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

التجمع يطلق حملته الانتخابية

التجمع يطلق حملته الانتخابية "حزب يتجدد، بوصلة ثابتة"

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على

غانتس يستهل حملته الانتخابية بالرقص على "أنقاض غزة"

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

الجبهة: الحفاظ على القائمة المشتركة وفتح المفاوضات مع جهة وطنية

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

د. فادي نحاس: الخطاب العسكري هو المسيطر في الانتخابات الإسرائيلية 

خدعة

خدعة "التخفيف" من السياسة

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

استطلاع: المشتركة تتراجع لـ10 مقاعد والطيبي لا يتجاوز نسبة الحسم

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

اتصالات ومبادرات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

استطلاع: مع اقتراب الانتخابات.. الليكود يعزز قوته

القائمة المشتركة إلى أين؟

القائمة المشتركة إلى أين؟ "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

الليلة:

الليلة: "حوار مباشر" مع النائب جمال زحالقة

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

غانتس يشكل قائمته واتصالات مع أشكنازي ويعالون وأبيكاسيس

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

القائمة العربية بالرملة: لم نفوّض أحدا كمندوب عنا بالقائمة المشتركة

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

اتصالات متقدّمة بين ليفني ولبيد وتحالفات جديدة داخل الليكود

قائمة طيبي: أين الجديد؟

قائمة طيبي: أين الجديد؟

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

لجنة الوفاق الوطني تناشد بالحفاظ على القائمة المشتركة

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

د. منصور عباس: الاستطلاعات لا تعكس الحالة الميدانية الحقيقية

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

فروع التجمع تستعد لمؤتمر انتخاب قائمة المرشحين للكنيست

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

د. مهنّد مصطفى: الليكود أصبح حزبًا حاكمًا يقود كتلة يمين مهيمنة

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

غنايم: من يشق صف الوحدة سيكون الخاسر

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

أحمد طيبي.. عشرون عامًا من التحالفات والابتزاز

طيبي وتزاوج

طيبي وتزاوج "المال والسلطة" و"المخترة السياسية"

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

القائمة المشتركة تزور رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

نتنياهو يتولى شخصيا قيادة إستراتيجية حملة الليكود الانتخابية

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

بين المشتركة والطيبي وعوض عبد الفتاح

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

في جوهر أحزاب الوسط الإسرائيلية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

طيبي بين مراوغات التفاوض وشق الوحدة الوطنية

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

استطلاع: غانتس يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة

التجمع.. مرحلة جديدة؟

التجمع.. مرحلة جديدة؟

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

استطلاع: الليكود في المقدمة والجمهور لا يتفق مع نتنياهو

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

طيبي ينشق عن القائمة المشتركة وينقلب على الوحدة

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

تحليلات: أوضاع الفلسطينيين يمكن أن تشوش الانتخابات الإسرائيلية

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

التجمع: شحادة والزبارقة يتنافسان على المكان الأول بلائحة المرشحين للكنيست

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

الليكود يبدأ حملة لتشويه صورة غانتس

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

النائبة زعبي تعلن عن عدم ترشّحها لانتخابات الكنيست القادمة

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

غالانت يهاجم غانتس ويحيموفيتش معنية بالتحالف معه

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

انتخابات 2019: هل يترشح مازن غنايم باسم التجمع للكنيست؟

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

شحادة:

شحادة: "أي انفصال عن المشتركة سيؤدي لثلاث قوائم انتخابية"

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

سلطة نسبة الحسم والعودة إلى اللون الواحد

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

مقابلة | غنايم: التداول مفيد وثقافة الشخصنة مفسدة

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

صحيفة: أشكنازي يفضل الانضمام إلى الليكود

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

استطلاعان: الليكود في المقدمة والعمل يتراجع وليفني تتأرجح

بصمة نتنياهو

بصمة نتنياهو

تبعات تفكك

تبعات تفكك "المعسكر الصهيوني" واحتمالات توحيد قوائم

"يمين جديد" في إسرائيل

ليفني:

ليفني: "لم تكن هناك شراكة بيني وبين غباي"

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

101 يوم للانتخابات الإسرائيلية

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

غانتس ويعالون سيخوضان الانتخابات بقائمة واحدة

المراهنات القاتلة

المراهنات القاتلة

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ

الحرب على الأصوات: نتنياهو يصم حزب غانتس بـ"اليسارية"

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

كل السيناريوهات تؤدي إلى نتنياهو وحكومة اليمين

"مناعة لإسرائيل": حزب إسرائيلي جديد برئاسة غانتس

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

ليبرمان يطالب بمنع المشتركة من خوض الانتخابات

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

استطلاع: الليكود 31 والمعسكر الصهيوني يتقلص لصالح غانتس

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

اتصالات بين غانتس ويعالون لخوض الانتخابات بحزب واحد

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

الكنيست تصادق نهائيا على حل نفسها

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

انتخابات مبكرة: الأزمة عامة وطامة

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

جبارين: سنحافظ على القائمة المشتركة ونعزز قوتها

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

غانتس يعمل على تشكيل قائمة مستقلة

انتخابات إسرائيلية و

انتخابات إسرائيلية و"حرب ثقافية" أخرى

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

انتخابات مبكرة للكنيست: القائمة المشتركة إلى أين؟

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

استطلاعات: انضمام غانتس لن يحقق فوزا لمعسكر الوسط – يسار

امتحان القائمة المشتركة

امتحان القائمة المشتركة

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته مع أو بدون غانتس

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

الاستطلاعات السبعة الأخيرة: الليكود أول وغانتس على حساب 3 كتل

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

الانتخابات المقبلة: جداول زمنية متوقعة

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اسمحوا لنا أن نتفلسف...
اسمحوا لنا أن نتفلسف...

2019-05-31

الانتخابات المعادة والحديث عن إحياء المشتركة
الانتخابات المعادة والحديث عن إحياء المشتركة

2019-05-30

إسرائيل وألمانيا.. تعاون عميق
إسرائيل وألمانيا.. تعاون عميق

2019-05-29

الأكثر قراءة

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

2019-05-30

"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"

2019-05-30
الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

الكنيست تحلّ نفسها: انتخابات جديدة في أيلول

2019-05-30
ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

2019-05-30
مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

2019-05-30