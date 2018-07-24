ما هو ردنا على الحكم العسكري الزاحف؟

الاقتراح: حكومة الظل الديمقراطية.

الحقائق التي تستدعي الرد: في القضايا التالية لا تذهب إلى المحكمة في الدولة اليهودية.

قضايا الأرض: قانون الأرض جعل من المحاكم أداة لشرعنة نهب الأرض وتهويد الحيّز. وعليه لا تذهب إلى المحكمة في قضايا الأرض، لأن الحكم بالنهب صادر مسبقاً وفقاً للقانون.

قضايا المسكن: قانون كمينتس جعل من المحاكم أداة لشرعنة هدم البيوت وأعطى مراقبي البناء صلاحيات محاكم ميدانية، وانتزع من السلطات المحلية ولجان التخطيط والبناء فيها سلطة القرار في الهدم، إذا ما تأخرت أو رفضت تنفيذه.

وعليه لا تذهب إلى المحكمة في قضايا البيوت غير المرخصة، لأن الحكم بالهدم صادر مسبقاً وفقاً للقانون.

قضايا المواطنة وحقوق الأقلية: "قانون القومية" شرعن نهائياً في قانون أساس كل قوانين نظام ديمقراطية الشعب السيد، دولة اليهود، وبقي العرب فيها رسمياً وقانونياً بلا دولة...

ولأن المواطنة تشترط الدولة، يبقى العرب بسبب يهودية المواطنة وفي غياب دولتهم بلا مواطنة حقيقة. نعم، رعايا أجانب مع كل ما يعنيه ذلك قانونياً.

وعليه لا تذهب إلى المحكمة أو الكنسيت في قضايا المواطنة وحق تقرير المصير والأقلية، لأن الحكم صدر مسبقاً وفقاً للقانون.

ما العمل ؟

بناء مؤسسات حكومة الظل الديمقراطية. وأولى الخطوات انتخاب برلمان الظل الديمقراطي.

أما مقاطعة أو عدم مقاطعة انتخابات برلمان الدولة اليهودية يبقى للتشاور والمناقشة.

وثانيها، انتخاب سلطات الظل المحلية العربية مع إبقاء انتخابات السلطات المحلية الرسمية.

لهذا الغرض يجب إقامة طواقم مختصة لصياغة دستور ومبنى نظام حكومة الظل الديمقراطية، بهدف الوصول إلى دولة ديمقراطية واحدة من النهر إلى البحر على المدى الإستراتيجي.

تنويه: حكومة الظل في سياقها النظري هي إحدى الأدوات المهمة للتمكين المجتمعي والسياسي، لخلق بدائل معارضه ديمقراطية توفر منظوراً مختلفاً للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية. وهي نموذج متبع في بريطانيا وعدة دول أخرى، وأضفت لمبناه ما يتلاءم مع واقعنا هنا.