من أخرج حازن من القفص؟

لا يزال أورن حازن، يصرّ على "إطلالته البهية" بين فترة وأخرى، من التلويح خلف النائبة حنين زعبي والجعير أمام الكاميرا، إلى دعوات للمباطحة على جسر الأردن مع النائب الأردني يحيى سعود، وصولًا إلى قطع طريق عائلات الأسرى، ووصف أبنائهم بـ"الحشرات".

"لقد أضعت الدليل يا داروين"، هكذا وصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، النائب عن الليكود في الكنيست، أورن حازن، والذي يعتبر "وجه السحّارة" في الحزب، بعد اعتراضه حافلة عائلات الأسرى، ببربريته المعهودة. حيث دشن وسم "حازان الحشرة"، والذي تفاعل معه المئات، مع التذكير بفضائحه التي لا تعد ولا تحصى.

وفي تتبع بسيط لسيرة هذا "الفيلسوف العظيم"، نجد أنّه وحسب تحقيق أجرته القناة الثانية، في عام 2015، كان يدير كازينو في بلغاريا، حيث بينت وثائق وشهادات، أنّه خلال عمله في كازينو في بورغاس، عمل على توفير فتيات ممن يعملن في الدعارة لزبائنه، كما تعاطى أنواعا خطيرة من المخدرات.

ونقلت القناة، عن سائح إسرائيلي في بلغاريا حينها، أنّ حازن، كان يتعاطى مادة "كريستال ميث"، ومن أعراض تعاطي هذه المادة، العصبية الزائدة التي تظهر على المتعاطي، والهيجان الشديد، والتلويح للكاميرات أمام أعضاء الكنيست العرب، والمباطحة على جسر الأردن، وقطع الطرق أمام الحافلات.

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الصحفي الي ترجم لإم الأسير قذورات عضو الكنيست الحثالة اورن حازان اسمه 'احمد ابو صويص' من تلفزيون (مكان) الإسرائيلي. — عمّار أبو قنديل (@abou_kandil) December 25, 2017

الحجة الغزّية أم الأسير لما حكالها الأزعر أورن حازان انو عضو كنيست ردت: "بلا عضو كنيست بلا نتنياهو بلا مين ما كان يكون. احنا بنشوف ولادنا فوقكو" — Hanan Abunasser (@HananAbuNaser) December 25, 2017

هذا الحشره المدعو حازان سليل البغاء والنوادي الليلية... يمثل الوجه الحقيقي القبيح للصهيونيه..#الحشره-حازان pic.twitter.com/3Rdh6VLroW — Firas abead alhammad (@Firasabedalmoh2) December 25, 2017

مهاجمة اهالي الاسرى من قبل عضو الكنيست حازان اليوم تحتاج الى اعادة تفعيل قضية الاسرى واعادتها للواجهة اعلاميا... https://t.co/UxaRw6kCbJ — أحمد أبوطه (@AhmadAlasra) December 25, 2017