أكثر المواضيع اهتمامًا من العالم العربي على "تويتر"

كان عام 2017 مليئًا بالأحداث التي أثارت اهتمام المغردين في جميع البلدان، كثير منها في الدول العربية، في هذا التقرير نستعرض أكثر المواضيع التي أثارت اهتمام المغردين العرب، ونرتبها بحسب تاريخ وقوعها.

#MuslimBan: ترامب يحظر دخول مسلمي 6 دول

على أعتاب نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار حظر مسلمين من ست دول إلى الولايات المتحدة، وصاحب القرار انتقادات واسعة وإدانات دولية، وتحديًا من قبل عدد من المحاكم الفيدرالية.

وخلال أسبوع واحد من صدور القرار، سجل الوسم (هاشتاغ) المصاحب له، #MuslimBan، أكثر من 6.5 مليون تغريدة، ووصف أغلب المغردين قرار ترامب بالعنصري.

#قطع_العلاقات_مع_قطر و#حصار_قطر

في الخامس من حزيران/ يونيو، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية معها، ما اعتبر كفرض حصار سياسي واقتصادي عليها بعد اتهامها بدعم الإرهاب.

واعتبر هذا الحدث أحد الأحداث الأبرز على الساحة السياسية في العالم أجمع، وتقسمت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي القرار ومعارضيه.

وجاء القرار بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا" وتلفيق تصريحات لأمير قطر، تميم بن حمد، يمدح فيها إيران. وكان أكثر الوسومات التي تناولت المقاطعة انتشارا وسم #قطع_العلاقات_مع_قطر الذي ظهر في أكثر من مليوني تغريدة خلال أسبوع من صدور قرار المقاطعة.

#تيران_وصنافير

كانت أزمة جزيرتي تيران وصنافير المصريتين ومنحهما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية إحدى أكثر المواضيع تداولًا على تويتر في العالم العربي.

وفي 14 حزيران/ يونيو وافق البرلمان المصري على القرار وأثار انتقادات واسعة من المصريين الذين اعتبروه بيع أرض الوطن وخيانة وتخلي عن السيادة الوطنية، واتهموا النظام بالفساد وتلقي الرشاوى والخنوع للسعودية.

وحمل وسم #تيران_وصنافير وعدد من الوسو الأخرى ذات العلاقة بالمضوع أكثر من مليون تغريدة خلال شهر حزيران/ يونيو فقط.

ولي عهد السعودية: عزل بن نايف وتعيين بن سلمان

في 21 حزيران/ يونيو، قضت أوامر ملكية بعزل ولي العهد، محمد بن نايف، وتعيين محمد بن سلمان وليًا جديدًا للعهد رغم صغر سنه وأحقية كثيرين غيره من العائلة المالكة بهذا اللقب.

وأثار القرار صدمة في السعودية وردود فعل متباينة في العالم العربي بسبب إشغال محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع في حينه، وهو الذي أعلن الحرب في اليمن.

وانتشر حينها وسم #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد ليظهر في أكثر من نصف مليون تغريدة خلال أسبوع من صدور الأوامر الملكية.

تحرير الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في العاشر من تموز/ يونيو تحرير مدينة الموصل التي كانت تعتبر "عاصمة الخلافة" ومعقل قيادة تنظيم "داعش" الأساسي، بعد ثلاثة أعوام من السيطرة عليها.

وجل وسم #إعلان_ يوم_النصر و#تحرير_الموصل ويغرها من الوسوم المتعلقة بهذا الحدث أكثر من مليون و100 ألف تغريدة.

السماح للمرأة السعودية بالقيادة

في 26 أيلول/ سبتمبر، صدر مرسوم ملكي يعلن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، لأول مرة في تاريخ المملكة، وصاحبه جدل واسع بين مؤيد ومعارض.

وحينها انتشر بصورة كبيرة وسم #الملك_ينتصر_لقياده_المراه ليظهر في أكثر من 750 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه، في حين كانت هناك وسوم أرى حملت مئات آلاف التغريدات.

تحرير الرقة

مع بدء حملة تحرير الرقة من تنظيم "داعش" على يد قوات "سورية الديمقراطية" التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتشر كثر من وسم تابع العالم من خلاله مجريات المعارك التي انتهت بطرد التنظيم.

وحمل وسم الرقة بالعربية وبالإنجليزية أكثر من نصف مليون تغريدة، بالإضافة إلى أكثر من مليون تغريدة على وسومات أخرى التي تطرقت إلى الصراع بين قوات النظام والقوات الكردية على السيطرة على المدينة، والاستياء من تحرير الرقة بيد قوات كردية وكثير من الجدل الذي صاحب الحملة.

اعتقالات الريتز كارلتون

كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحد أكثر الأشخاص ظهورًا على تويتر بمختلف المواضيع في العالم العربي، ومنها اعتقال أمراء من العائلة المالكة ومسؤولي ووزراء ورجال أعمال بتهم الفساد في فندق الأغنياء، ريتز كارلتون

وبدأ بن سلمان حملة الاعتقالات في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن أبرز المعتقلين كان الوليد بن طلال الذي يعتبر من أغنى أغنياء العالم.

وإثر ذلك انتشر وسم #الملك_يحارب_الفساد بصورة كبيرة في السعودية ليظهر في أكثر من 1.5 مليون تغريدة خلال أسبوع من ظهوره.

وانقسم المغردون حول تلك الخطوة، إذ أشاد البعض باللجنة العليا لمكافحة الفساد قائلين إنها تصب في مصلحة الوطن. فينما اعتبر آخرون إن ما قامت به اللجنة يعتبر خطوة سياسية بحتة لتصفية معارضي الملك وابنه.

الحريري يعلن استقالته من الرياض

جدل واسع أحاط باستقالة رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، التي أعلنها من العاصمة السعودية، الرياض، في نفس يوم حملة اعتقال الأمراء والمسؤولين التي أطلقها بن سلمان.

وأشعلت استقالة الحريري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأثارت تساؤلات عديدة حول مستقبل لبنان والمنطقة، وحول إذا ما كان محتجزًا في السعودية وأرغم على قراءة بيان الاستقالة أم لا، وانتشرت التكهنات حول سبب تقديم الحريري استقالته بهذه الطريقة.

وتابع المستخدمون التطورات عن كثب منذ تقديم الحريري استقالته وحتى عودته إلى لبنان. وظهر اسم الحريري في أكثر من 1.3 مليون تغريدة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر فقط.

#مقتل_علي_عبدالله_صالح

في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جثة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين رميا بالرصاص قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي المنطلق الأساسي لانتشار خبر مقتل صالح فقط، بل كانت أيضا منصة قدم من خلالها مغردون آراءهم وقراءاتهم حول مستقبل الصراع في اليمن.

وناقش المستخدمون تداعيات مقتل صالح على الوضع الإقليمي ومصير حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه.

وانتشر حينها وسم #مقتل_علي_عبدالله_صالحليظهر في أكثر من 140 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه، بينما ظهر الاسم "علي عبد الله صالح" في أكثر من 320 ألف تغريدة.

القدس وإعلان ترامب

أشعل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مواقع التواصل في العالم العربي خلال دقائق من كلمته المتلفزة التي تابعها بشغف العديد حول العالم.

وأثارت الخطوة الأميركية احتجاجات في كثير من الدول العربية وحول العالم، واشتباكات بين متظاهرين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستخدم المغردون وسم #القدس_عاصمة_فلسطين_الابدية للتعبير عن رفضهم للقرار الأميركي، وانتشر الوسم بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 1.6 مليون تغريدة خلال أسبوع من كلمة ترامب.

كما ظهر وسم #القدس بالعربية والإنجليزية في أكثر من مليوني تغريدة خلال ذات الفترة.