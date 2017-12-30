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جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 23:27

جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد
تصوير شاشة
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

رفعت جماهير النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، الأعلام الفلسطينية وهتفت باسمها، احتجاجًا على إعلان ترامب، خلال اللقاء الودي الذي جمع النادي بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتواجدت رابطة ألتراس أهلاوي في مدرجات إستاد برج العرب، وهتفت لفلسطين في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وصدحت حناجر مشجعي الفريق المصري بالهتاف لفلسطين، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، حيث عبرت الجماهير الحاشدة عن رفضها القرار على طريقتها الخاصة.

وهتفت جماهير الأهلي "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" بشكل موحد على مدرجات استاد الذي احتضن اللقاء الودي بين الفريقين، وذلك كرد على المؤامرات والاستفزازات التي تحاك ضد فلسطين وعاصمتها القدس العربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي موقف جماهير الأهلي التي تعتبر من أكبر القواعد الجماهيرية في الوطن العربي بموجة إعجاب كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وتداول مرتادو مواقع التواصل الفيديو الذي هتفت فيه الجماهير بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" في الوقت الذي حرصت فيه الجماهير الأهلاوية على رفع لافتات لدعم القضية الفلسطينية كتب على إحداها "القدس عربية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فلسطين
#القدس
#إعلان ترامب
#الأهلي
#أتلتيكو مدريد
#مصر
#برج العرب

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