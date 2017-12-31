2017: أكثر المواضيع قراءة في "عرب 48"

في ختام عام 2017، ننشر لكم، قراءنا الأعزاء، أكثر المواد التي تمت قراءتها في موقع "عرب48"، ونستعرض 10 مواد من ضمن مئات الأحداث التي غص بها العام المنصرم:

جمعة الغضب: 3 شهداء ومئات المصابين بالقدس والضفة الغربية المحتلة

استشهد 3 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة بعد صلاة الجمعة، في شهر تموز/ عندما حاولت إسرائيل وضع أجهزة مراقبة وبوابات إلكترونية كاشفة للمعادن عند مداخل المسجد الأقصى، وأصيب 391 آخرين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأخرجت الموظفين منه بالقوة في محاولة لاحتجاز جثامين الشهداء واعتقال المصابين.

القدس عاصمتنا: ملف خاص

خصصنا في موقع "عرب 48" ملفًا كاملًا لتغطية إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، آثاره وتبعياته وما لاقاه من اعتراضات وانتقادات من جميع أنحاء العالم، وشمل الملف كل المواد والأخبار والتحليلات والمستجدات ذات العلاقة بهذا الإعلان.

ملك البحرين يعلن نيته السماح لرعاياه بزيارة إسرائيل

في شهر أيلول/ سبتمبر، صدم العالم العربي بإعلان أو نظام نيته كسر الإجماع على مناهضة التطبيع مع إسرائيل علنًا، وصدرت هذه التصريحات عن ملك البحرين الذي أدان المقاطعة العربية لإسرائيل وأعلن عن عزمه السماح لرعاياه بزيارتها.

وتبع هذا الإعلان عدة خطوات تطبيعية، كان منها إرسال وفد رسمي إلى إسرائيل تحت غطاء "السلام بين الأديان"، الذي اعتبره العالم العربي محاولة للتطبيع.

بأغلبية ساحقة: الأمم المتحدة ترفض إعلان ترامب بشأن القدس

تلقت الولايات المتحدة وإسرائيل صفعة دبلوماسية غير مسبوقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ان صوت العالم على إدانة إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية 128 مقابل 9 مؤيدين فقط لإسرائيل وأميركا، وامتناع 35 دولة.

كان اللافت في هذا الأمر هو التهديدات الأميركية والإسرائيلية للدول التي لن تدعمهما في التصويت، وفي النهاية لم تصوت معهما أي دولة من الدول العظمى او حتى متوسطة القوة، بل أيدتهما فقط دول لا يعيرها أحد أي اهتمام.

أم الفحم: أكثر من 10 آلاف يشيعون الشهداء الثلاثة

شيّع أكثر من 10 آلاف من أبناء مدينة أمّ الفحم والمنطقة جثامين الشهداء الثلاثة، الذين نفذوا عملية عند أبواب المسجد الأقصى ضد قوات الاحتلال في شهر تموز/ يوليو

بروفايل: منفذ هجوم لاس فيغاس... ستيفن بادوك

عاشت المدينة الأميركية التي يتوجه إليها الكثيرون بغرض الترفيه والمقامرة، لاس فيغاس، ليلة دامية، عندما فتح ستيني مسلح النار على الآلاف من رواد حفل موسيقي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 58 قتيلًا ونحو 515 جريحًا.

زلزال بقوة 7.2 يضرب العراق وإيران ومصرع عدد من الأشخاص

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على ميزان ريختر منطقة على الحدود العراقية الإيرانية، في تشرين الثاني/ نوفمبر، وأوقع مئات القتلى والمصابين، فضلًا عن آلاف ممن خسروا بيوتهم وممتلكاتهم.

اليمين الإسرائيلي المتطرف يدعو لمؤتمر "للوطن البديل" بالأردن

دعا اليمين الإسرائيلي إلى مؤتمر تحت عنوان "مؤتمر الخيار الأردني – الأردن هي فلسطين"، في شهر آب/ أغسطس، وكان هدف هذا المؤتمر هو "الإعلان عن حكومة الظل الأردنية برئاسة المعارض والمفكر والسياسي الدكتور مضر زهران"، الذي حضر المؤتمر بحسب الدعوة. وأن تشكيل هذه الحكومة يأتي "تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن".

الأسير كريم يونس بالمحكمة: الإضراب مستمر ولن نتراجع عنه

خاض أكثر من 1700 أسير فلسطيني منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية، حيث قدمت قائمة بالمطالب الإنسانية العادلة التي ترفض سلطة السجون وسلطات الاحتلال منحها للأسرى، وخلاها، رفضت السماح للأسرى بلقاء محاميهم، ومن بينهم كان الأسير كريم يونس.

يافا: مواجهات في أعقاب مقتل شاب برصاص الشرطة

في حلقة أخرة من مسلسل إعدام الفلسطينيين في الداخل على يد الشرطة الإسرائيلية، كان قتل الشاب مهدي السعدي في مدينة يافا، وجراء الاحتجاج على جرائم الشرطة وإعداماتها، اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة يافا استمرت لأيام.