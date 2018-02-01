محكمة أمريكية ترفض دعوى تتهم تويتر بمساعدة "داعش"

قضت محكمة استئناف اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن شركة "تويتر" لا تتحمل مسؤولية مقتل متعاقدين أميركيين قتلا في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالأردن. وتتهم أسرتا المتعاقدين "تويتر" بعدم منع التنظيم من استخدام خدماتها وتطالبان بتعويض.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف، بالإجماع، بأن أسرتي ليود فيلدز وجيمس كريتش لم تثبتا أن مقتل الرجلين في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في مركز لتدريب الشرطة في عمان، مرتبط بمواد دعائية نشرت على "تويتر" تدعم "داعش". وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ورفض القاضي ميلان سميث قبول طلب التعويض، وقال إن المدعين ومنهم أرملتا الرجلين لم يظهرا ”ولو علاقة مباشرة محدودة“ بين ما أصابهم من ضرر وسلوك تويتر. ولم ترد تويتر ولا المحامي الموكل بالدفاع عنها على طلب للتعليق. ويؤيد القرار الصادر الأربعاء، حكما صدر في أغسطس آب 2016.