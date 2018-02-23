الأمن المغربي يعتقل الصحافي توفيق بوعشرين من مكتبه

اعتقل الأمن المغربي، اليوم الجمعة، الصحافي توفيق بوعشرين، رئيس تحرير ومدير موقع "اليوم 24" وصحيفة "أخبار اليوم"، من مكتبه في مدينة الدار البيضاء، دون إبداء الأسباب أو توجيه تهم له.

وذكر موقع "اليوم 24" أنّ "20 عنصرا من قوات الشرطة، داهموا بشكل مفاجئ، مقر صحيفة أخبار اليوم، بالدار البيضاء، واقتادوا الزميل توفيق بوعشرين، مدير نشر الصحيفة والموقع".

وأضاف: "بمجرد مداهمتهم مقر الصحيفة، أمر عناصر الأمن السكرتيرة بعدم الرد على أي مكالمة واردة".

وتابع أن "الأمن منع الزميل بوعشرين، من مغادرة المقر، بينما كان متجها إلى المصعد، قبل أن تتم مطالبته بالعودة إلى مكتبه، وبعد فترة زمنية، تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة".

وفي وقت لاحق، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ناجم بنسامي، إنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن خلفيات توقيف بوعشرين.

وأوضح بنسامي، في بيان نشرته النيابة العامة، أن "عدم الإفصاح عن موضوع الشكايات (الشكاوى) من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظًا على سريته، وصونًا لقرينة البراءة".

وأضاف بناءً على الشكاوى التي وصلت النيابة العامة "أمرت بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان بوعشرين قد حُكم عليه، قبل أكثر من عشرة أيام، بدفع غرامة قيمتها نحو 45 ألف دولار، بعدما رفع عليه وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد دعوى إثر القضية التي عرفت باسم "قضية تعديل المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016، التي تم بموجبها صرف ميزانية تنمية العالم القروي، لصالح وزير الفلاحة دون علم رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران". ورفع الوزيران دعوى قدح وذم ضد بوعشرين بعدما اتهمهما إثر هذه القضية بالتآمر على رئيس الحكومة المغربية.