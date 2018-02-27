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سعيٌ أوروبي لفرض ضرائب على أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 16:21

سعيٌ أوروبي لفرض ضرائب على أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة
(أ. ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : باسل مغربي

تنوي المفوضية الأوروبية فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى، تتراوح نسبتها بين 1 و5 في المئة، استنادا إلى موقع وجود المستخدمين، عوضا عن مقرّ هذه الشركات.

وسيطبق الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية، على شركات مثل"غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون"، التي تتهمها الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي بعدم دفع الكافي من الضرائب، عبر إعادة توجيه أرباحها إلى الدول منخفضة الضرائب، مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، وفقا لـ"رويترز".

ومن المرجح أن يواجه الاقتراح معارضة من قبل الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي، خوفا من انكفاء الشركات متعددة الجنسيات عنها.

ويُطبق القانون على الشركات التي تتخطى أرباحها 750 مليون يورو "922 مليون دولار أميركي" حول العالم. ويخضع المشروع لتعديلات قبل نشره في آذار/ مارس المقبل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الشركات العملاقة
#جوجل
#أمازون
#الاتحاد الأوروبي

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