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دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 16:38

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"
من الدّورة
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

نظّم مركز "إعلام" مؤخرًا وضمن عمل المركز للتثقيف، دورة متقدمة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة، والتغطية من خلال المنصات المتعددة، والفيديو باستخدام الهاتف المحمول، وصياغة القصص المحلية لجمهور دولي.

وجاءت الدورة بتنظيم من مشروع المركز الإعلامي المفتوح، الممول من الاتحاد الأوروبي، وامتدت على مدار يومين وشارك فيها قرابة 24 مراسلا وصحافيا.

وغطّت الدورة مواضيع مختلفة منها؛ إدارة المنصات الإعلامية المتعددة، ورواية القصة المحليّة لجمهور عالمي، وكيفية التعامل مع المحتويات التي ينتجها المستخدمون، والتركيز على إنتاج مضامين تساعد على زيادة المشاهدة وبالتالي زيادة الدخل.

وقام بالتدريب كل من المختصيّن أنتوني هيدلي، وهو من كبار منتجي مركز الإعلام المفتوح، ولأكثر من 25 عاما عمل في مجال الإنتاج التلفزيوني وبالتالي قدّم للمشاركين الكثير من الخبرات والمعارف الحديثة في مجال الإنتاج، كما وقدّمها إلى جانبه الصحافي وليد بطراوي، وهو إعلامي فلسطيني، يقيم في رام الله، ويعمل حاليا مدربا ومستشارا في مجال الإعلام والاتصال وله مقال أسبوعي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية بعنوان "ومضات".

يُشار إلى أن الدورة، انتهت بتوزيع شهادات "قيّمة وعقود مع المشاركين لتقديم أعمالهم مقابل منح معيّنة من مركز الإعلام المفتوح"، وفقا لنص بيان لمركز إعلام.

وأوضح البيان أن "مشروع مركز الإعلام المفتوح، يهدف إلى زيادة المهارات المهنية للصحفيين ومديري وسائل الإعلام ودعم إنتاج المواد السمعية والبصرية والإلكترونية في بلدان الجوار الأوروبي، مما يساهم في تطوير وسائل الإعلام المستقلة".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إعلام
#الإعلام التكنولوجي

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

دورة في الإعلام الإلكتروني والصحافة المطبوعة بـ"إعلام"

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