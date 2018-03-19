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رقصة ميسي الاستثنائية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 12:17

رقصة ميسي الاستثنائية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاعلا كبيرا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجل هدفا لفريقه برشلونة الإسباني في شباك فريق بلباو في المباراة التي احتضنها ملعب "كامب نو" في الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشعل ميسي مدرجات "كامب نو" باحتفال استثنائي للغاية، يقوم به لأول مرة على غير العادة من احتفالاته السابقة، التي يظهر فيها موجها ذراعيه للسماء، وذلك عقب تسجيله هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

واحتفل ميسي بالقيام برقصة صغيرة بعد الهدف، في مشهد لم يعتد عليه عشاق اللاعب ومتابعوه، وبدا أنه يهدي تلك الرقصة لشخص ما في المدرجات، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي بدا متأثرا بزميله في الفريق الكولومبي ياري مينا المعروف برقصاته في الملاعب بعد تسجيل الأهداف.

من جهتها ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من أسوار نادي برشلونة أن ميسي أهدى الرقصة الفريدة إلى عائلته، والتي احتفلت مؤخرا بقدوم مولود جديد هو الطفل "سيرو" الثالث للميسي، وتكهنت بأن الأمر مقرون أيضا بتأثير زميله الكولومبي ياري مينا.

وتفاعل العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع "رقصة ميسي" وأعاد كثير منهم نشر الفيديو في حين احتفل الحساب الرسمي للنادي، بعد هذا الاستعراض الفني من ميسي، وأشار إلى أن الاحتفال جاء بعد تسجيله هدفا للمباراة السادسة على التوالي.

وساهم ميسي بهدفه وتحركاته بانتصار برشلونة 2-0 ليواصل الفريق صدارته لليغا برصيد 75 نقطة، في حين شدد ميسي قبضته على صدارة قائمة الهدافين، بعدما سجل هدفه الـ 25 في المسابقة.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميسي
#كامب نو
#احتفالية ميسي
#برشلونة

من عرب 48

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