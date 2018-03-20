  2. ميديا
  3. ميديا

رئيس أمن المعلومات في فيسبوك يترك الشركة في آب

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 10:35

رئيس أمن المعلومات في فيسبوك يترك الشركة في آب
أرشيفية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : باسل مغربي

قال مصدر إن رئيس أمن المعلومات في فيسبوك، أليكس ستاموس، سيترك الشركة في آب؛ فيما استشهد تقرير بوجود خلافات داخلية تتعلق بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها شبكة التواصل الاجتماعي مع دورها في نشر معلومات خاطئة.

وأضاف المصدر أن فيسبوك سحبت بالفعل من ستاموس مسؤوليات التصدي للمعلومات الخاطئة التي تُنشر برعاية الحكومات.

ولم ينف ستاموس ترك الشركة وغرّد على تويتر قائلا إن دوره في الشركة تغير لكنه لا يزال يكرس وقته للعمل في فيسبوك.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ستاموس كان متحمسا بقوة داخل الشركة للتحقيق وكشف النشاط الروسي على فيسبوك مما تسبب في ذعر لكبار المديرين التنفيذيين بمن فيهم شيريل ساندبيرج مديرة العمليات في الشركة.

وقالت الصحيفة إن مسؤوليات ستاموس تغيرت في كانون الأول وبعد ذلك قال إنه سيغادر الشركة.

ونقلت الصحيفة عن موظفين حاليين وسابقين في فيسبوك قولهم إن ستاموس اقتنع بالبقاء في منصبه حتى آب للإشراف على انتقال واجباته لأن المديرين التنفيذيين رأوا أن خروجه سيبدو سيئا.

وتتعرض سمعة فيسبوك للهجوم بسبب اتهامات بأن روسيا استخدمت أدوات موقع التواصل الاجتماعي الشهير للتأثير في الناخبين الأميركيين وذلك عن طريق نشر أخبار تثير الخلاف وزائفة قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016 وبعدها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيسبوك
#أمن المعلومات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رقصة ميسي الاستثنائية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
رقصة ميسي الاستثنائية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2018-03-19

شركة عملت لصالح ترامب متورّطة بأكبر اختراق لـ"فيسبوك"
شركة عملت لصالح ترامب متورّطة بأكبر اختراق لـ"فيسبوك"

2018-03-18

"تويتر" يستنسخُ بعض خدمات "سناب شات"... لماذا؟
"تويتر" يستنسخُ بعض خدمات "سناب شات"... لماذا؟

2018-03-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

2018-03-19
عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ

عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ"ابن الكلب"

2018-03-19
لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار

لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار "الدولة اليهودية"

2018-03-19
صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

2018-03-19
اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

2018-03-19