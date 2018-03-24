تواصل قمع الإعلام: السّلطات المصرية تطرد صحافيّة بريطانية وتهدّدها

ألقت السلطات المصرية القبض على صحفية بريطانية وطردتها من مصر، في إطار حملة متصاعدة ضد وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في بيان، اليوم السبت، إن بيل تري احتُجزت وواجهت تهديدات "غريبة بما فيه الكفاية" قبل طردها في أواخر شباط.

وذكرت الصحيفة اليومية البريطانية أنها قامت بمحاولات لإعادة تري بشكل آمن إلى القاهرة، لتغطية الانتخابات ولكن دون جدوى.

وقالت تري إنها أُدرجت كشخص غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أن سلطات القاهرة هددت بإعادة اعتقالها إذا حاولت العودة.

يُشار إلى أن مصر تحتجز بشكل دوري وتحاكم صحافيين تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قادة الجيش عام 2013 للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

وتحتل مصر مرتبة متأخرة جدا في مؤشرات حرية الصحافة.