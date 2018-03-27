طريقة تمنع "فيسبوك" من تسجيل بيانات مكالماتكم

ازدادت المخاوف من انتهاكات الخصوصية التي يمارسها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن كشف تحقيق جديد أن الموقع يسجل بيانات مكالمات مستخدميه بالكامل، ومن بينها الأسماء وجهات الاتصال والاوقات وطول المكالمة.

ولمنع مثل هذه الانتهاكات، نشر موقع "سي نت" طريقة تمنع "فيسبوك" من تسجيل بيانات المكالمات وانتهاك المزيد من الخصوصية، وتمنع موقع التواصل الاجتماع من جمع مزيد من المعلومات.

وينصح الموقع بالدخول إلى قائمة الإعدادات settings في جهاز "أندرويد"، ثم النزول إلى خيار apps، ثم دخول القائمة لاختيار Facebook أو تطبيق ماسنجر الخاص به.

عند هذه المرحلة عليكم النزول إلى خيار Permissions، ثم التأكد مما إذا كانت أذونات telephone وSMS غير مفتوحة. وستكون هذه الطريقة كافية لمنع "فيسبوك" من أخذ البيانات الوصفية للمكالمات والرسائل الهاتفية.

وكان مستخدمو "فيسبوك" قد تفاجأوا باحتفاظ الموقع بسجلات تفصيلية للهواتف، بما في ذلك التواريخ والأوقات وطول مدة المكالمات ومتلقو الاتصالات وأرقام الهواتف.

ويأتي هذا الخبر ليزيد الطين بلة في سلسلة فضائح "فيسبوك" الأخيرة، والتي تتعلق بإقالة شركة "كامبريدج أناليتيكا" لرئيسها التنفيذي ألكسندر نيكس، بعد الكشف عن استعمال غير مشروع لملايين من بيانات مستخدمي "فيسبوك"، واستخدامها الجنس والرشاوى والأخبار الزائفة لدعم عملائها في انتخابات جرت في أنحاء مختلفة من العالم.