"تويتر" تحظر إعلانات خاصة بالعملات المشفرة

تعتزم "تويتر" حظر بعض الإعلانات الخاصة بالعملات المشفرة من شبكتها في مسعى إلى التصدي لمحاولات الابتزاز، وفق ما كشفت المجموعة.

وأوضحت "تويتر"، أنه "نحن ملتزمون بضمان أمن الشبكة، لذا قد أضفنا قاعدة جديدة خاصة بالإعلانات المروجة للعملات المشفرة لحظر حشد أموال بالعملات الرقمية". وقد سبق لكلّ من "فيسبوك" و"جوجل" أن منعتا هذا النوع من العمليات.

وغالبا ما تكون صفقات تبادل العملات المشفرة شديدة التقلبات ومن الممكن أيضا اللجوء إليها لتبيض الأموال ضمن شبكات إجرامية، وتسعى الهيئات الناظمة في العالم أجمع إلى تطوير أنظمة لمراقبة هذه العمليات تكون أكثر فعالية.

وأطلقت بلدان عدة مبادرات لتشديد الرقابة على هذه السوق التي شهدت نموا هائلا سنة 2017.

وكانت عملة "بيتكوين"، وهي أشهر هذه العملات المشفرة، قد سجلت تراجعا في قيمتها، مساء أمس، الإثنين.

وفي السابع من آذار/ مارس، دعت لجنة الأوراق المالية الأميركية (إس إيه سي)، المنصات الإلكترونية التي يتم في إطارها تبادل عملات مشفرة، إلى التسجّل لدى خدماتها.

وتحذر هذه اللجنة المكلفة بتنظيم الأسواق المالية في الولايات المتحدة، منذ أشهر عدة، من انفجار الفقاعة في هذا القطاع.

والأسبوع الماضي، رفض وزراء المالية في مجموعة دول العشرين اعتبار الـ"بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة من العملات السيادية، محذرين من تداعياتها على الاستقرار المالي.