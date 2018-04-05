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عناوين الصحف الفلسطينية: فعاليات مسيرة العودة متواصلة

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 10:17

عناوين الصحف الفلسطينية: فعاليات مسيرة العودة متواصلة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

في رصد موجز لأبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، ركزت جميعها على تواصل فعاليات مسيرة العودة، وإقرار مظاهرة قطرية في سخنين، السبت المقبل، للتضامن مع المشاركين على حدود غزة.

كما أوردت الصحف حملة منظمة "بيتسلم" التي تطالب الجنود بعدم تنفيذ أوامر إطلاق النار على المشاركين في المسيرة.

وأولت الصحف اهتماما لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وإعلان وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، تعهدها ببناء 500 وحدة استيطانيا في مستوطنة "هار براخا" قرب نابلس، إضافة إلى اعتداءات وعربدة المستوطنين في عدة محافظات في الضفة.

وأوردت الصحف دعوة بعثات الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام حقوق الفلسطينيين، ودعوات التحقيق لأحداث الجمعة الدامية.

وأبرزت "الحياة الجديدة والأيام" تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، ناصر القدوة، التي اعتبر فيها أن التحرك الفلسطيني على الأرض مركب ومرتبط بالحقوق، في إشارة لفعاليات إحياء ذكرى النكبة. إضافة إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، تمثل خطرا على منظومة العلاقات الدوليةـ ومستقبل القانون الدولي، وديفيد فريدمان شريك مادي في جرائم الحرب ضد شعبنا.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#غزة
#الصحف الفلسطينية
#مسيرة العودة
#الحياة الجديدة
#الأيام

من عرب 48

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