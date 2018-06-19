المنتخبات العربية مادة دسمة لمونديال السخرية العربي

بعد انتهاء الدورة الأولى من تصفيات كأس العالم، والّتي لعبت فيها المنتخبات العربية الأربعة أربع مباريات باءت جميعها بخسارات متباينة في فداحتها، خيّبت ظنّ الجماهير العربيّة، وقُبَيل ساعات من المباراة الثانية الّتي تلعبها مصر أمام المنتخب الروسي، الّذي أوقع بالسعودية خسارة خمسة أهداف مقابل لا شيء، فاضت شبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص "تويتر"، بالمنشورات الساخرة من الخسارات العربية الميدانية، أيضًا في ملعب الكرة.

وقارنت بعض المنشورات بين الخسارات الثلاث لمنتخبات مصر والمغرب وتونس، مقابل خسارة المنتخب السعودي الذي تجاوزها جميعًا، فقال أحد المدونين " كل المنتخبات العربية استقبلت 4 أهداف، أما المنتخب السعودي استقبل 5؛ دائمًا فوق الجميع".

وقال مدون آخر يسمّي نفسه باسم "ساخر رياضي"، إنّ "كل المنتخبات العربية تلعب تسعين دقيقة و"تجلط" جمهورها في الدقيقة الأخيرة إلا السعودية خسرت في البداية وأراحت جمهورها".

فيما علّق مدوّن آخر بأنّ "كرة القدم غدارة، فمصر خسرت في الدقائق الخمس الأخيرات، وتونس خسرت في الدقائق الخمس الأخيرات، وخسر منتخب المغرب في الدقائق الخمس الأخيرات، أمّا السّعودية فكانت تستقبل في شباكها هدفًا كلّ خمس دقائق".

بالمقابل، عاد المصريون ليثبتوا "خفة دمهم" في كلّ المواقف، فاستخدموا بعض المقاطع المعروفة من الأفلام الكوميديّة المصريّة، للسخرية من واقع الحال في مباريات المونديال، ويتأهلوا إلى منتصف نهائيّات مونديال الضّحك العربي، لتنافس على لقب "النّهفة".

فاستخدمت إحدى الصفحات في فيسبوك مشهدًا لعادل إمام من فيلم "التجربة الدنماركية" يوعز فيه عادل إمام ممثّلًا مصر لبقية المنتخبات العربية بإقامة "دورة رمضانية" لهم، نظرًا للمستوى المتدني الذي قدمته.

ونشر أحدهم على حسابه في تويتر مقطعًا من فيلم "عندليب الدقي" ليسخر من حال مصر والسعودية معًا ومؤكّدًا على رابط الأخوة بينهما، معلّقًا عليه بأنّ في وسم #مصر_روسيا الكثيرين من السعوديين الّذين يشجّعون مصر أمام المنتخب الروسي اليوم، شاكرًا موقفهم ومؤكّدًا على تشجيعه كمصري للسعودية أمام منتخب الأوروغواي في المباراة القادمة.

#مصر_روسيا

داخل الهشتاج ده كتير من السعوديين يشجعون مصر ويتمنوا لينا الفوز ، نشكرهم بجد علي روحهم الحلوه واخلاقهم الطيبه وربنا يدوم المحبه والاخوه بنا ، وناخد بالنا بقي من الناس اللي تعمل فتن بنا ، واحنا نشجعكم بكره ان شاء الله امام الأوروجواي pic.twitter.com/mgduT61pzC — Khalid Mohammed (@khalid_vip22) June 19, 2018

فيما اقتطع أحد المدونين مشهدًا من المسرحيّة الشهيرة "مدرسة المشاغبين" يقول فيها عادل إمام (ممثّلًا المنتخب المصري) للمعلمة (التي تمثل المنتخب الروسي) أنّه "غير اللي ورايا ده خالص" (قاصدًا المنتخب السعودي).

فيما نشر الكثيرون صورةً لمشهد يظهر فيه أحمد آدم بدور "القرموطي" من فيلم "معلش احنا بنتبهدل" قلقًا، ناطقًا بلسان حال الشعب المصري المترقب لمباراة هذا المساء بقلق وتخوّف.