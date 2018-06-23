لسان حال المصريين: "ارحل يا سيسي"

تصدر وسم "إرحل_يا_سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الخيرة، كجزء من ردّة فعل تلقائية على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في مصر، التي بدأت تدهور بشدّة منذ استلام العسكري، عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئيس عقب "خطف" الاحتجاجات الشعبية التي طالبت برحيل الرئيس السابق ونسبها لنفسه وتدخل الجيش في شؤون البلاد.

ورغم انتشار حملة مضادة حكومية أو مقربة من الحكومة وإعلامها، تحت وسوم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي إلّا أنه لم تصل إلى حد تأثير الوسم المطالب برحيل السيسي، خصوصًا بعد أن الوعود التي قدمها، بترك منصبه في عدّة مناسبات، في حال لم يتحسن وضع البلاد.

ورغم اختلاف الحكومات التي عيّنها السيسي على مدار حكمه لمصر، إلّا أنها تماثلت في إجراءاتها التعسفية، وزيادة الأسعار بشكل كبير جدًا، وإزالة الدعم عن عدد كبير من الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى القمع الذي يتعرض إليه المعارضين السلميين من قبل الأجهزة الأمنية.

تساءل "دود" عن اختفاء الوسم الذي انتشر بشدّة على موقع "تويتر" قائلًا:

#ارحل_ياسيسي كان 78 الف فجأه بقا 2000

وفجأه هاشتاج مضاد سبق.. دي مش دولة بوليسة.. دي سجن والسجان سايبك من غير جدران بمزاجه — DoD (@DoD91) June 21, 2018

وأوضح محمد هاشم، أن عدد الكلمات التي يُسمح استخدامها بتغريدة على "تويتر" لا تكفي لوصف كل "التدهور" الذي حققه السيسي لبلاده على مدار السنوات الأخيرة:

فكرت اكتب عن التدهور الاجتماعى والاقتصادى و السياسى اللى حصل فى عهدك بس لاقيت للاسف تويتر بيقولى انتا محتاج نوت بوك ٥٠٠ صفحه . #ارحل_ياسيسي — muhammad hashim (@mohamedhm84) June 20, 2018

ونوه محمد السيد إلى أن الثورة الشعبية هي الحل لإزالة السيسي من منصبه، قائلًا:

كل حاجه بدأت من الشارع ومفيش حاجه هترجع غير لما ننزل الشارع ونرجع زى الاول ايد واحدة

شباب الثورة واللى ضحو بحياتهم عشاننا

دمهم ميروحش ف الارض .. لازم مصر ترجعلنا تانى

ومش هترجعلنا غير من المكان دا ..#ارحل_يا_سيسي #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/j0rKMoOrvw — Mohammed Elsayed (@midoelsayed202) June 21, 2018

وسخر أحمد عبده من خروج منتخب بلاده من كأس العالم لكرة القدم قائلًا:

المفروض الرئيس السيسي يغلي الأسعار علشان ينسينا خروجنا من كاس العالم#ارحل_ياسيسي — أحمد عبده (@ahmedabdo201435) June 20, 2018

وقال عبد الرحمن عز:

يعني دولة بيحكمها الجيش بقاله اكتر من ٦٠ سنة، وفاشلة في كل حاجة تعليم وصحة وسياسة واقتصاد وأمن وبنية تحتية ، حتى الأرض نفسها باعوها وقبضوا التمن ،، اشمعنى الكرة يعني هي اللي هتكون استثناء !!!#ارحل_ياسيسي#ارحل_يا_سيسي#يسقط_حكم_الجيش — ツعبدالرحمن عز (@Abdurrahmanezz) June 20, 2018

ولفت الحقوقي جمال عيد، إلى أن جميع الحملات "الافتراضية" المضادة باءت بالفشل قائلًا: